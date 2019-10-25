Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2019? Kuruluş Osman 2. fragmanı için tıklayın

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2019? Kuruluş Osman 2. fragmanı yayınlandı mı? merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği 2. fragman da geçtiğimiz akşam yayınlandı. Dizinin ilk sezonuna dair ipuçlarının bulunduğu ikinci tanıtım, milyonlarca izlenme ve beğeni aldı. Yeni fragman, kısa sürede farklı dillere çevrilerek binlerce övgü aldı. Kuruluş Osman 2. fragmanına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.

KURULUŞ OSMAN 2. FRAGMAN ÖZETİ

Burak Özçivit'in canlandırdığı Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımında, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerin, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız." dediği görülüyor. Kuruluş Osman'ın bu sözleri büyük beğeni topladı.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman dizisi çok yakında başlıyor. Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi henüz belli değil. Kuruluş Osman için yayın tarihi açıklanınca haberimiz içerisinde yer alacak.





KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.



Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi birinci sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.