Kurtlar Vadisi Kaos dizisi başlayacak mı? Kurtlar Vadisi Netflix'te mi yayınlanacak?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi başlayacak mı? Kurtlar Vadisi Netflix'te mi yayınlanacak? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Bir dönemi kasıp kavuran Kurtlar Vadisi'nin dizi ve film izleme platformu olan Netflix'te yayınlanacağı dedikoduları yayıldı. Dizinin hayranları Kurtlar Vadisi Netflix'te yayınlanacağı haberinin doğru olup olmadığını araştırmaya başladı. 2002 yılında yayınlanmaya başlayan serüven Kurtlar Vadisi Pusu ile Haziran 2016'da final yaptı. Şimdi Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlayacağı ve üstelik Netflix'te yayınlanacağı konuşuluyor.
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin döneceği söylentileri başladı. Kurtlar Vadisi Netflix'te yayınlanacak dedikoduları çıktı. Müjdeyi alan dizi hayranları, Kurtlar Vadisi Netflix'te yayınlanacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos dizisi ne zaman başlayacak? sorularının yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. 2002 yılında yayınlanmaya başlayan serüven Kurtlar Vadisi Pusu ile Haziran 2016'da final yapmıştı. Peki, hayranları sevindiren bilgi doğru mu? Kurtlar Vadisi Kaos geliyor mu? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.
Dizinin yapımcısı Pana Film "Kurtlar Vadisi Netflix'te yayınlanacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos dizisi ne zaman başlayacak?" dedikodularına twitter hesabından açıklama getirdi.
Pana Film yaptığı açıklamada Kurtlar Vadisi dizisinin Netflix'te yayınlanacağı bilgisinin doğru olmadığını, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kurtlar Vadisi'nin geri dönmek istendiğinin farkında oldukları ifadelerine yer veren Pana Film Kurtlar Vadisi ile ilgili herhangi bir gelişme olduğunda, spekülasyonlara izin vermeden tüm duyuruların resmi sosyal medya hesaplarından yapacaklarını açıkladı.
KURTLAR VADİSİ HAKKINDA
Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Türk aksiyon, mafya ve politik dizisidir. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayınlanmıştır. Son sezonundaysa (2005) Pana Film, dizinin yayını için Kanal D ile anlaşmıştır. 4 sezon boyunca 29 Aralık 2005 tarihine kadar sürmüştür ve toplam 97 bölümden oluşmaktadır. 18 Haziran 2003'e kadar olan 20 bölüm boyunca (1. sezon) Çarşamba günleri sonrasında ise Perşembe günleri yayınlanmıştır.
Kurtlar Vadisi Pusu ise Show TV, Star TV, TNT ve Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştır. Pusu'nun son olarak 2016 yılında 300. bölümü yayınlanmıştır.
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