Kurtlar, ısınmak için doğal gaz kompresör istasyonunu bastı

Kış şartlarının çetin geçtiği kentlerimizin başında gelen Ardahan'da aç kaldıkları tahmin edilen kurt sürüsü, Azerbaycan doğal gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TANAP Doğal Gaz Boru Hattı güzergahında bulunan ve TANAP'ın Damal'daki kompresörünü bastı.

BÜYÜK KORKU YARATTI



Alınan bilgilere göre istasyonun güvenlik kameralarına takılan kurt sürüsünün bölgeye yiyecek aramak için geldikleri tahmin ediliyor. Kurt sürüsünün bölgede uzun süre durup hep birlikte ulumaları kompresör çalışanlarını ve çevrede bulunan köylüleri korkuttu.