Kurtarın bu çocukları

İstanbul Sultangazi’de, 2 çocuğu bulunan Ramazan A. ve İlknur A. arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eşinden şiddet gördüğünü öne süren İlknur A, 8 ay önce evden ayrılarak sığınma evine yerleşti ve eşine boşanma davası açtı.

‘BENİ KURTAR ANNECİĞİM’

Çiftin 2 çocuğu baba Ramazan A. ile kalmaya devam etti. Eşinin hangi kadın sığınma evinde olduğunu öğrenemeyen Ramazan A. bu nedenle 2 çocuğuna da şiddet uygulamaya başladı. 14 yaşındaki Doğukan A, geçtiğimiz cuma günü annesini telefondan görüntülü arayarak, “Babam bana zarar verecek. Beni kurtar anneciğim” derken babasına yakalandı.

‘SİLAHLA VURMAYA BAŞLARIM’

Ramazan A, sığınma evinde kalan eşine kameradan tabanca gösterip, “Eve dönmezsen çocuğu ayaklarından vurmaya başlarım” diyerek tehditler savurdu. Babasından korkup kaçan küçük çocuk, birinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Düştüğü yerde vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Doğukan A. için mahalle sakinleri ambulans çağırdı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuk tedavisinin ardından taburcu oldu. Doğukan A’nın 15 yaşındaki ablası Ayşegül A’nın da, 2 ay önce evin balkonundan atladığı ileri sürüldü.

BIÇAKLA ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Baba Ramazan A’nın, 15 yaşındaki kızı Ayşegül A’nın cep telefonuyla sosyal medyada zaman geçirmesine sinirlenip, onu bıçakla tehdit ettiği, kızın korkup kaçmaya çalışırken, evlerinin arkasındaki balkondan atladığı iddia edildi.

YAPTIKLARINA RAĞMEN SERBEST

Polis, Ramazan A’yı, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.