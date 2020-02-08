'Kurt Kapanı' operasyonunda 14 gözaltı

Şüphelilerden çete lideri Semavi S., 'yakışıklı' lakaplı komiser Turgay A. ile örgütün kasası Nedim K. tutuklanırken, aralarında emniyet amiri ile adliyede görevli zabıt katibinin de bulunduğu 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasa dışı sanal bahis organizasyonu kurarak, yüksek miktarda haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyon yaptı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla geçen salı sabahı düzenlenen operasyonda, Marmaris ile İstanbul, Batman ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. 'Kurt Kapanı' ismi verilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı alınan 19 şüpheliden 15'i yakalandı. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, çete lideri Semavi S., komiser Turgay A., emniyet amiri Nurcan K., zabıt katibi Deniz B., örgütün kasası Nedim K.'nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Semavi S., Turgay A. ve Nedim K. tutuklandı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çete üyelerinin banka hesaplarında, 60 milyon liralık hareket olduğu ve lüks hayat içinde yaşadıkları öğrenildi.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Yapılan araştırmada, yasa dışı sanal bahis çetesinin nasıl çalıştığı da deşifre edildi. İnternet sitelerini yurt dışından hazır satın alan çete, siteye girişleri kullanıcı adı ve şifreyle yaptırdı. Böylelikle site içeriğinin üye girişi yapılmadan görülmesi engellendi.

Site yöneticileri, müşterilerini referans yöntemiyle buldu. Çok sayıda yönetici kendisine müşteri portföyü oluşturdu. Para alışverişinin çoğunluğu elden, kalan kısmı da internet üzerinden yapıldı. Yasa dışı bahis yöneticileri, kendi banka hesapları yerine başkalarının banka hesaplarını ve banka kartlarını kullandı. Sisteme para yatırmak isteyen kişiler ise, bağlı olduğu yöneticiye telefon uygulamaları üzerinden ulaşıp, oynamak istediği miktarı söyledi.

İHA