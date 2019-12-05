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05 Aralık 2019 Perşembe 11:31:34 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 12:21:23

Küre Dağlarında göz alıcı kamp alanı oluşturuldu

Küre Dağlarının tanınırlığını artırmak amacıyla Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde hayata geçirilen Kızılcasu Doğa Eğitim Merkezi ve Kamp Alanı'nın yapımı tamamlandı.

Küre Dağlarında kanyonlar bölgesi olarak değerlendirilen Pınarbaşı, Azdavay, Cide ve Şenpazar ilçelerinin ortasında bölgenin konaklama ihtiyacını karşılaması amacıyla Kızılcasu Doğa Eğitim Merkezi ve Kamp Alanı projesi hayata geçirildi.

Tamamlanan ve Şenpazar Belediyesi tarafından işletilecek kamp alanı, birkaç hafta içinde misafirlerini ağırlamaya başlayacak. 

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kamp alanında gerçekleştirdiği incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karavan ve çadır kamp alanları ile kır evlerinin bulunduğu tesisin bölgedeki konaklama ihtiyacının gidilmesi açısından önem taşıdığını söyledi. Bölgede bazı eksiklerin bulunduğunu, bunları da kısa sürede gidereceklerini belirten Karadeniz, kanyonlardan geçen insanların burada geceleyip dağ havası soluyabileceklerini vurguladı. 

"Doğaseverlerin sık sık ziyaret ettiği bir yer olacak"

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ise Küre Dağları'nın biyoçeşitlilik açısından dünyanın 100, Türkiye'nin ise 9 sıcak noktasından biri olduğuna işaret etti. Milli Parklar olarak kamp merkezini hayata geçirmek için 3 yıldır çalıştıklarını anlatan Başyiğit, idare ziyaretçi merkezi, doğa eğitim merkezi, bungalov evler, karavan ve çadır kamp alanlarının hizmete girdiğini dile getirdi.

Başyiğit, Küre Dağları'nın eko ve tabiat turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi konumunda bulunduğuna dikkati çekerek "Bu tesis bölgenin tanınırlığını artırılacak, doğaseverlerin sık sık ziyaret ettiği bir yer olacak. Küre Dağları Milli Parkı, zaten dünyaca tanınan bir yer. Pan Parks Sertifikası (korunan alanlar ağı parkları) almış bir alan. Pınarbaşı'nın kanyonlarında, şelalelerinde ve burada yaptığımız bu tesislerle Küre Dağları daha çok tanınır hale geldi." ifadesini kullandı.

"Çadır, karavan ve bungalov evlerde kamp yapacak olanlara hizmet verecek"

Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar da tesisin işletmesini 5 yıllığına DKMP'den aldıklarını, birkaç hafta içinde misafirleri kabul etmeye başlayacağını söyledi. Kampseverleri bölgeye beklediklerini dile getiren Çınar, "Burası Kastamonu'ya 100, Şenpazar ilçesine de 15 kilometre mesafede, bin metre yüksekliğe sahip bir kamp alanı. Çadırla, karavanla ve bungalov evlerde kamp yapacak olanlara hizmet verecek. İşin ehli personelimizle ilçenin tanıtımına katkı sağlamak ve Kastamonu turizmine destek olmak amacıyla Kızılcasu'yu en iyi şekilde değerlendireceğiz." dedi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç ise bölge turizmi desteklemek adına projelere katkı sağladıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün proje başvurusu vardı. Daha önce inşa edilen 12 bungalov ev ile günübirlik tesislerin ofis ve sarf malzemelerinin alınması, çevre duvarının düzenlenmesi 600 bin liralık bir işti. Bu işin yüzde 75'ini biz karşıladık." 

AA

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