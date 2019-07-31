Kurbanlıklara sıkı denetim

Anadolu’nun çeşitli şehirlerinden kamyonlara yüklenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, geçtiğimiz cumartesiden itibaren İstanbul’a giriş yapmaya başladı. Sevkıyatlar tüm hızıyla devam ederken ekipler, hayvanlarını kurallara aykırı şekilde şehre sokmaya çalışanlara göz açtırmıyor. Tarım İl Müdürlüğü görevlileri, Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde ve TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde; jandarma, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının gözetiminde 7 gün 24 saat denetim gerçekleştiriyor.

BEKLEME ALANINDA TUTULUYOR

Avrupa Yakası'na kurbanlık nakli, belirli izin ve raporlar çerçevesinde gerçekleştirilebiliyor. Bu kapsamda, Riva’daki denetim noktasında, son 6 günde, izin ve raporlara aykırı şekilde hayvanlarını Anadolu’dan Avrupa Yakası'na geçirmek isteyen 59 kişi hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan 48 kamyondaki şoför ve hayvan sahiplerine toplam 473 bin 44 TL ceza kesildi. Belgesi eksik olan ve küpesi bulunmayan 534 büyükbaş ve 452 küçükbaş olmak üzere toplam 986 hayvan tespit edildi. Belgesi eksik olan hayvanlar, Tuzla’daki bekleme alanına sevk edilirken, küpesi bulunmayanlar ise doğrudan kesime gönderildi.

SON GÜNE KADAR SÜRECEK

Riva gişeleriyle Sarıyer’deki kurbanlık satış alanındaki denetime bizzat katılan İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, “Bakanlığımızın belirlediği kurallar çerçevesinde, kurban satış yerlerini ve genel olarak alınması gereken tedbirleri gözden geçiriyoruz” dedi. 39 ilçede 230 kurban satış ve 550 kesim yeri belirlediklerini belirten Doğan, vatandaşların kurbanını sağlıklı ve kurallara uygun alıp kesmesi için denetimlerin kesintisiz olarak Kurban Bayramı’nın bitimine kadar devam edeceğini söyledi.

Dört katlı pazar

Rize merkez Çifte Kavak mahallesinde, Rize Belediyesi tarafından kurulan kurban pazarı, sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Alışılagelmişin aksine yatay değil, dikey kurulan kurban pazarı 4 kattan oluşuyor. Bölge yoğun yağış aldığı için her Kurban Bayramı döneminde çadırlarının ve hayvanlarının su ve çamur içinde kaldığını belirten besiciler, kurban pazarından memnun olduklarını söyledi.

Hayvan ithal edilmedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, bu yıl kurbanlık hayvan ithal edilmediğini açıkladı. Ankara Altındağ’daki kurban kesim merkezini ziyaret eden Kılıç, hayvanların kendi üreticilerimiz tarafından yetiştirildiğini, tamamen doğal ve organik olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurbanlıkları alabilirler” şeklinde konuştu. Kılıç, canlı hayvan kilosunun hem tüketici hem de üreticilerin kazanabilmesi için 22 lira olarak belirlendiğini söyledi.