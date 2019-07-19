Kurbanlıklar görücüye çıktı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiler, kurbanlıklarını İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya gibi illere kamyonlarla sevk etmeye başladı. Sevkıyatlarla birlikte kontroller de sıklaştı. Araçlara yüklenen hayvanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirilerek sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkarılıyor.

FİYATLAR ARTACAK

Hayvanların görücüye çıkmasıyla kurban pazarları da hareketlenmeye başladı. Erzurum’da zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını bayrama hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla, sabahın ilk saatlerinden itibaren hayvan pazarının yolunu tutuyor. Besicilerle alıcılar arasında kıyasıya pazarlıklar yaşanıyor. Fiyatların şimdilik geçen seneyle aynı olduğunu belirten besiciler, yem fiyatlarından dolayı artabileceğini söyledi.