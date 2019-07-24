24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 01:21:10
Kurbanlıklar cumartesi İstanbul'da
11 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı öncesi hayvan sahipleri, büyük şehirlere kurbanlık sevkıyatına tüm hızıyla devam ediyor.
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla söz konusu sevkıyatlar kapsamında, kurbanlık hayvanların İstanbul’a girişlerinin de 27 Temmuz Cumartesi günü başlanacağı duyuruldu. Açıklamada, hayvan mevcudunun, vatandaşların ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu belirtilirken, hijyen koşullarına uygun kesim yerlerinin hazırlanması için de çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT