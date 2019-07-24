Kurbanlıklar cumartesi İstanbul'da

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla söz konusu sevkıyatlar kapsamında, kurbanlık hayvanların İstanbul’a girişlerinin de 27 Temmuz Cumartesi günü başlanacağı duyuruldu. Açıklamada, hayvan mevcudunun, vatandaşların ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu belirtilirken, hijyen koşullarına uygun kesim yerlerinin hazırlanması için de çalışmaların devam ettiği ifade edildi.