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11 Ağustos 2019 Pazar 14:37:21 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 14:38:54

Kurban kestikten sonra namaz kılınır mı? Kurban kestikten sonra kaç rekat namaz kılınır?

Kurban kestikten sonra namaz kılınır mı? Kurban kestikten sonra kaç rekat namaz kılınır?sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte Müslümanlar bugün yapacakları ibadetleri araştırıyor. Sabah bayram namazını kılanlar kurban kesme ibadetini yerine getirdiler. Usulüne göre kesilen kurbanlıkların dağılımının da yine Diyanet İşleri'nin açıkladığı usule göre yapılması gerekiyor. Peki, kurban kestikten sonra namaz kılınır mı? Kurban namazı hükmü ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Kurban kestikten sonra namaz kılınır mı? Kurban kestikten sonra kaç rekat namaz kılınır? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte Müslümanlar bugün yapacakları ibadetleri araştırıyor. Sabah bayram namazını kılanlar kurban kesme ibadetini yerine getirdiler. Usulüne göre kesilen kurbanlıkların dağılımının da yine Diyanet İşleri'nin açıkladığı usule göre yapılması gerekiyor. Bilindiği üzere kurban kesimleri bayramın üçüncü günü akşam saatlerine kadar devam ediyor. Kurbanını kesenler, sonrasında kılınacak namaz olup olmadığını merak ediyor. Kurban namazı hükmü ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. 

Kurban kestikten sonra namaz kılınır mı? sorusu Diyanet İşleri tarafından yanıtlandı.  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurban namazı ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir."

KURBAN KESTİKTEN SONRA KAÇ REKAT NAMAZ KILINIR?

Diyanet İşleri'nin açıklaması doğrultusunda kurban kestikten sonra iki rekat nafile namazı kılınabiliyor. Nafile namazı, Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak kılınıyor.

Namazda normal namazlarında olduğu gibi (İlk rekatta Sübhaneke olmak kaydıyla) Fatiha ve zammı sure okumak şeklinde namazını tamamlayabilir. Namaz sonunda da yine söz konusu imkanlar için Rabbe teşekkür edilir.

SÜBHANEKE OKUNUŞU

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.

SÜBHANEKE TÜRKÇE MEALİ

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur. Sübhâneke, cenaze namazında parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi ile beraber okunur.

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