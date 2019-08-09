Kurban keserken kurallara dikkat

Kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir dizi önlem aldı. Toplum ve çevre sağlığını tehlikeye atacak şekilde, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kurban satan ve kesenlere 287 lira idari para cezası uygulanacak.

ATIKLARI BELEDİYE TOPLAYACAK

Kurban atıklarını belediye toplayacak. Önlem almadan atıkları toprağa veya suya veren kurban kesim yerlerine ise 72 bin 197 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1794 lira idari para cezası verilecek.

İŞİN EHLİ KESECEK

Köylerde ve belirlenmiş kesim noktası bulunmayan yerlerde ise kesimler, cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla, vatandaşların kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce gerçekleştirilebilecek.