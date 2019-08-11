Kurban kanı denize karıştı
İstanbul'da, Kurban bayramının ilk gününde kesilen kurbanların kanları Beylerbeyi'nde denize aktı.
Her yıl kurban bayramında kesilen kurbanlıkların kanları kesim yerlerinden kanallar aracılığıyla İstanbul Boğazı'na akıyordu. Alınan önlemler işe yaramış ve geçen yıl benzer görüntüler yaşanmamıştı.
BELEDİYE TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPTI
Bayramın ilk gününde, bugün Üsküdar'da Beylerbeyi Sahili'nde denize kanallardan kurban kanı aktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) ekipleri Beylerbeyi Sahili'nde temizleme çalışmaları yaptı.
(DHA)
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