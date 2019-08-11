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11 Ağustos 2019 Pazar 10:41:48 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:43:52

Kurban etinden kavurma nasıl yapılır? Kurban eti nasıl pişirilir?

Kurban etinden kavurma nasıl yapılır? Kurban eti nasıl pişirilir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Kurban Bayramı'nın bugün başlaması ile vatandaşlar kurban kesme ibadetlerini de yerine getirmeye başladı. Kurbanlıklarını alan Müslümanlar usulüne uygun olarak kendileri kesebildiği gibi, kurbanlıklarını aldığı yere de sırayla kestirebiliyor. Kurban kesim işlemini tamamlayan Müslümanlar kurban etinin üçte birlik kısmını evlerinde yiyip, diğer kısımları kurban kesemeyen yoksullara ve tanıdık akrabaları ile paylaşıyor. Kurban etini evde kavurma olarak yemek isteyenler ise en güzel tariflerin arayışı içine girdiler. Peki, en güzel kavurma nasıl yapılır? İşte kavurma tarifi..

Kurban etinden kavurma nasıl yapılır? Kurban eti nasıl pişirilir? soruları en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Kurban Bayramı'nın bugün başlaması ile vatandaşlar kurban kesme ibadetlerini de yerine getirmeye başladı. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun oluyor. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekiyor.

Buna göre, kurban kesim işlemini tamamlayan Müslümanlar kurban etinin üçte birlik kısmını evlerinde yiyebiliyor. Bayram soflarının vazgeçilmezi olan kavurmayı bugün evlerinde yemek isteyenler ise en güzel tariflerin arayışı içine girdiler. Peki, en güzel kavurma nasıl yapılır?

KAVURMA MALZEMELERİ

1 kg dana kuşbaşı

1 baş orta büyüklükte kuru soğan

3 ya da 4 diş sarımsak

Bir miktar sıvıyağ

(2-4 Kişilik - 45 dakika)

HAZIRLANIŞI

İlk olarak orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.

Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.

Etler pişerken ayrı bir yerde soğanları ve sarımsakları soyun. Sonrasında soğanı dörde bölün. Doğranmış soğanları ve tüm şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ilave edin. Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin.

Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave edip bir süre daha etleri pişirin. Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın ve servis edin.

KURBAN ETİNİ PİŞİRMEDEN ÖNCE

Etler kuşbaşı doğranır. 1 gece buzdolabında dinlendirilir.

İç yağı tencerede eritilir. Etler tencereye koyup suyunu bırakana kadar karıştırılır. Kendi suyunu tamamen bırakıp renk değiştirdikten sonra yarım bardak suyu eklenir. Ocağın altını kısılıp kapağı kapatılır ve bu şekilde 1.5-2 saat pişirilir. Etler yumuşadıktan sonra tuzu eklenir. Kalan suyu çektikten sonra tereyağı eklenir ve karıştırılır. 

Çelik tencere kullanımı ısının daha iyi dağılmasını sağlar ve suyun hemen buharlaşmasına engel olur. Böylece etler daha iyi pişer. İç yağlar eritilirken yeterli miktarda yağ olduğunu düşünürseniz erimeyenleri etleri koymadan önce alabilirsiniz.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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