Kurban da katiller de doktor! Mahkemede zanlılar, cinayeti bir birinin üzerine attı

  • Bist 100
    101723
  • Dolar
    5,6620
  • Euro
    6,2605
  • Altın
    274,1970
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,15’e düşürdü TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,15’e düşürdü
Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye-İran ilişkileri iş dünyasının önünü açıcı bir yön alıyor Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye-İran ilişkileri iş dünyasının önünü açıcı bir yön alıyor
Trabzonspor'un rakibi Getafe'nin teknik direktörü: Bizim için tarihi bir maç Trabzonspor'un rakibi Getafe'nin teknik direktörü: Bizim için tarihi bir maç
Son Dakika: ABD Başkanı Trump yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı açıkladı Son Dakika: ABD Başkanı Trump yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı açıkladı
Eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın: Böyle insanları ya idam etsinler ya da ömür boyu hapiste tutsunlar Eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın: Böyle insanları ya idam etsinler ya da ömür boyu hapiste tutsunlar
EPDK'den Shell Petrol AŞ hakkında soruşturma EPDK'den Shell Petrol AŞ hakkında soruşturma
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi
İsrail'de sandıktan yine çözümsüzlük çıktı İsrail'de sandıktan yine çözümsüzlük çıktı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller Eylül 2019 haberimizde Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller Eylül 2019 haberimizde
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Göç meselesi en büyük uluslararası kriz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Göç meselesi en büyük uluslararası kriz
Galatasaray Başkan Yardımcısı Günay, Ali Koç'un Terim'le ilgili sözlerine cevap verdi Galatasaray Başkan Yardımcısı Günay, Ali Koç'un Terim'le ilgili sözlerine cevap verdi
Trump'tan Hazine Bakanlığı'na talimat: İran'a yaptırımları artırın Trump'tan Hazine Bakanlığı'na talimat: İran'a yaptırımları artırın
Zonguldak'ta 5 gündür aranan kadının üzeri çalılarla kapatılmış cesedi bulundu Zonguldak'ta 5 gündür aranan kadının üzeri çalılarla kapatılmış cesedi bulundu
Peaky Blinders yeni sezon ne zaman? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli mi? Peaky Blinders yeni sezon ne zaman? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli mi?
İşte Kastamonu bozayısı İşte Kastamonu bozayısı
Kurban da katiller de doktor! Mahkemede zanlılar, cinayeti bir birinin üzerine attı Kurban da katiller de doktor! Mahkemede zanlılar, cinayeti bir birinin üzerine attı
Rus komutan: ABD Suriye'de barış sürecini engelliyor Rus komutan: ABD Suriye'de barış sürecini engelliyor
KADEM'den Diyarbakır annelerine ziyaret KADEM'den Diyarbakır annelerine ziyaret
Bursa'da dişi uyuşmadığını öne süren hasta, diş hekimini bıçakladı Bursa'da dişi uyuşmadığını öne süren hasta, diş hekimini bıçakladı
Ali Koç'tan Terim'le ilgili 19:05 açıklaması: Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir? Ali Koç'tan Terim'le ilgili 19:05 açıklaması: Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir?
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın! Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!
Antalya'da 91 yaşındaki kadına kümeste dehşeti yaşattı Antalya'da 91 yaşındaki kadına kümeste dehşeti yaşattı
Payitaht yeni sezon ne zaman 2019? Payitaht Abdülhamid yeni oyuncuları kimler? Payitaht yeni sezon ne zaman 2019? Payitaht Abdülhamid yeni oyuncuları kimler?
Sınırı geçen Yunan askerleri hakkındaki soruşturma tamamlandı Sınırı geçen Yunan askerleri hakkındaki soruşturma tamamlandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Eylül 2019 Çarşamba 15:43:09 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:28:12

Kurban da katiller de doktor! Mahkemede zanlılar, cinayeti bir birinin üzerine attı

Elazığ'da öldürülen Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin cinayeti ile ilgili tutuklu yargılanan Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi ile sevgilisi pratisyen doktora müebbet hapis cezası verildi. Cinayet sanığı Tıp Öğrencisi Fatih Şemsettin A., "Benim bünyem kan karşısında çok fazla dayanamıyor, nasıl olur da öldürüyorum. Bir psikopat kadın yüzünden Mustafa Girgin hayatını kaybetti" diyerek kendini savundu. Diğer sanık Pratisyen Doktor Çağla Gül B., "Mustafa'yı ben öldürmedim" dedi

Olay, 8 Aralık 2018 tarihinde merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak’ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki evde meydana gelmişti. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A. (23), sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül B. ile birlikte eve davet ettikleri Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin’i bıçaklayarak öldürmüştü. Şüpheli ile doktor sevgilisi yakalanarak gözaltına alınmış, ardından da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Tutuklu olarak yargılanan zanlılar, bugün Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Diyarbakır Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Fatih Şemsettin A. ile Elazığ E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Çağla Gül B., SEGBİS'le katıldı. Maktul yakınları ve taraf avukatlarının da yer aldığı duruşmada savcının mütalaasının ardından sanıklara söz verildi.
 
Kadın doktor özür diledi, sevgilisi cinayeti inkar etti

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Çağla Gül B., "Ben Mustafa'ya hiç bir şekilde zarar vermedim, tüm kamuoyundan özür diliyorum. Mustafa'yı ben öldürmedim" dedi. Cinayeti sevgilisinin işlediğini ileri süren sanık Fatih Şemsettin A. ise, "Benim bünyem kan karşısında çok fazla dayanamıyor. Ben nasıl oluyorum da Mustafa Girgin'i öldürüyorum. Bir psikopat kadın yüzünden Mustafa Girgin hayatını kaybetti ve ben de cezaevinde bulunuyorum" diye konuştu.

Maktul tarafı ise, her iki sanığın da tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, her iki sanığını da "kasten adam öldürme"  suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zanlı Fatih Şemsettin A'ya ise olayda kullandığı bıçak nedeniyle 6 ay hapis cezası da verildi.

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ