Kurban Bayramı'nda yapılması gereken ibadetler! Kurban Bayramında fitre verilir mi, oruç tutulur mu?

Kurban Bayramı'nda yapılması gereken ibadetler, en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Arefe gününün sona ermesi ve Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte bu dini günde yapılabilecek ibadetler araştırılıyor. Müslümanlar internet üzerinden yaptıkları aramalarda "Kurban Bayramı'nda fitre verilir mi? Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? sorularına yanıt arıyor. Kurban Bayramı'nda okunacak dualar da yapılan araştırmalar arasında yer alıyor. Yılın son dini bayramını güzel geçirmek isteyen Müslümanlar Kurban Bayramı'nın faziletlerini yerine getirmek istiyor. Kurban Bayramı'nda yapılması gereken ibadetler ile yapılmaması gerekenleri haberimizden okuyabilirsiniz.



KURBAN BAYRAMINDA YAPILAN İBADETLER

Kurban Bayramı yapılacak ibadetler insanların merakını çekiyor. 4 gün sürece kurban bayramı boyunca yapılacak pek çok ibadet vardır. İşte Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler;

– İhlas Suresi hatmi yapmak: Bayram boyunca 1000 kez İhlas Suresi okuyarak İhlas Hatmi yapmak bayramdan alınacak fazileti atlayacaktır.

– Kurban kesmek: Durumu olan herkese vacip olan bu ibadet, Kurban Bayramı'nın sebebidir.

– Namaz kılmak: Kurban Bayramı sabahı milyonlarca Müslüman bayram namazına kalkacak. Bayram namazı dışında kaza ve nafile namazlar kılmak da son derece önemlidir.

– Teşrik Tekbiri getirmek: Bu sabah namazından sonra Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getirmek vaciptir.

– Tövbe ve İstiğfar etmek: Tüm önemli dini günlerde olduğu gibi, Kurban Bayramı boyunca Cenab-ı Hak'tan günahlar için af dilemek, günahlardan tövbe etmek ve istiğfar etmek önemlidir.

– Fakir-fukaraya yardım etmek: Kurban etini ihtiyaç sahiplerine pay etmek de bu bayramın önemli amaçlarından biridir.

–Müslümanlar arası bağları güçlendirmek: Eş,dost, akraba ziyaretleri ile Mü'minler arası bağların güçlenmesi bayramların manevi yönünü canlandıracaktır.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durulur ve üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denildikten sonra şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

Bu ayetlerden sonra,

“Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber” denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir. Ve usûlüne uygun olarak hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.

Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.

KURBAN BAYRAMINDA FİTRE VERİLİR Mİ?

Kurban Bayramında fitre verilmez.Fitre ramazan ve Ramazan bayramı gününe mahsus olan ve tutulan oruçlarda meydana gelen hata ve kusurların telafisi amacıyla nisaba malik olan Müslümana vacip olan bir sadakadır. Kurban bayramının ibadeti ve sünneti, Bayram günü kurban kesmek ve bu kurbanın etinden fakir fukaraya tasadduk etmektir.Bunun yanı sıra muhtaç kimselere veyahut çocuklara sadaka niyetiyle harçlık vermek ve onları sevindirmekte sünnettir.

Fitre akrabalardan ana-baba-eş -dede-nene gibi usul olan kısmına çocuklar-ve onların çocukları ve torunları gibi fur'u olan kısmına verilmez.Bu sayılanların dışında fakir olmaları şartıyla dayı-hala-amca-teyze -enişte gibi akrabalara ve fakir olan kardeşlere verilebilir.

KURBAN BAYRAMINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır.



Alah için kurbanların kesildiği Kurban Bayramı günleri de ziyafet günleridir. Peygamber (s.a.s) teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir.