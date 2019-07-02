02 Temmuz 2019 Salı 09:54:00 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:05:11
2019 Kurban Bayramı tarihleri
Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 2019 ne zaman? soruları en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor.
Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 2019 ne zaman? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.
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