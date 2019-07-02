2019 Kurban Bayramı tarihleri

Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 2019 ne zaman? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.