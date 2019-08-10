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10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:12:50 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:15:01

Kurban Bayramı öncesi işçilerin maaşlarını böyle gasp ettiler

Arnavutköy'de tekstil atölyesinde çalışan işçilerine bayram öncesi maaşlarını vermek için bankadan para çeken firma sahibi Yılmaz Karakaş, 4 kişi tarafından gasp edildi.

Olay, İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Kurban Bayramı öncesi işçilerine maaşlarını vermek üzere bankadan para çeken Yılmaz Karakaş, bankadan çıktıktan sonra 4 kişilik gasp çetesi tarafından takibe alındı. Bankadan çektiği 110 bin lirayı bir poşete koyan tekstil firması sahibi Yılmaz Karakaş aracına binerek iş yerine doğru hareket etti. Bu sırada bankadan elinde para dolu poşetle çıkarken gasp çetesinin dikkatini çeken Karakaş, takip edildiğini fark etmedi. Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan iş yerine gelen Yılmaz Karakaş aracını kaldırımın kenarına park etti. Karakaş'ın aracını park ettiğini farkeden gasp çetesi üyelerinden ikisi araçtan inerek yol kenarında bekledi. Bu sırada diğer iki kişi ise otomobillerini Karakaş'ın otomobilinin yanına yolun tam ortasına çekerek bekledi. Aracından inerek iş yerine doğru yürüyen Karakaş'ın yanına gelen 2 kişiden biri Karakaş'a tekme atarken diğer kişi de Karakaş'ın elinde tuttuğu para dolu poşeti alarak kendilerini bekleyen otomobile doğru koşmaya başladı. 

OTOMOBİL ÇALINTI, PLAKA SAHTE

Bir anda saldırıya uğrayan ve elindeki 110 bin lirayı gaspçılara kaptıran iş yeri sahibi, yaşadığı şoku kısa sürede atlatarak gaspçıların peşinden koşmaya başladı. Gaspçıların bindiği otomobilin kapısına güçlükle tutunan Karakaş, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Gaspçıların tekme ve yumruk savurduğu Yılmaz Karakaş bir süre sonra yere düştü. Yere düşen iş yeri sahibi Yılmaz Karakaş hemen telefonuna sarıldı ve polisi aradı. O sırada yolun karşı şeridinden bir polis aracını gören Karakaş koşarak polis aracını durdurarak yaşadığı dehşet anını anlattı.  

Çalıntı ve sahte plakalı beyaz renkli otomobille kaçan şüpheliler her yerde arıyor. 

"BUGÜN BİZİM BAŞIMIZA GELEN YARIN BİR BAŞKASININ DA BAŞINA GELEBİLİR"

Kardeşi Yılmaz Karakaş'ın işçilerine dağıtmak üzere bankadan 110 bin lira çektiğini söyleyen Mehmet Selim Karakaş, “Kardeşim bankadan parayı çektikten sonra uzunca bir süre takip edilmiş. Aracını atölyemizin önüne park ettikten sonra 2 kişi yanına geliyor. Birisi kardeşime vuruyor, diğer kişi de elindeki parayı alarak geldikleri arabaya binerek kaçmaya çalışıyor. Kardeşim peşlerinden koşuyor ve arabaya tutunuyor. Görüntülerden de görüyorsunuz yaklaşık 50-55 metre sürüklüyorlar kardeşimi. Kardeşim düşünce kaçıyorlar. Bugün 9 günlük bayram tatiline girmeden önce atölyemizde çalışan işçilerimize maaşlarını ödemek için çekilmiş paraydı. Bugün maaş günüydü. İnsanların emeklerini alın terlerini çalarak böyle haksız bir şekilde kazanç sağlamaya çalışıyorlar. Tek tesellimiz kardeşimize bir şey olmaması. Allah korusun kardeşime de zarar verebilirdiler. Kardeşimi bankadan itibaren takip ediyorlar. 110 bin liranın içinde bulunduğu poşeti gasp ettiler. Kardeşim kovalıyor ama kaçıyorlar. Kardeşim geri dönerek polisi arıyor zaten o sırada da polis aracını karşıda görüyor kardeşim hemen.  Bizler bugün işçilerimizin maaşlarını bir şekilde ödedik ve emeklerini boşa çıkarmadık. Emniyet teşkilatımızdan ricamız bu olayı bir an evvel aydınlatmaları ve helal yolla kazmadığımız bu paramızı bizlere teslim etmeleridir. Bugün bizim başımıza gelen yarın bir başkasının da başına gelebilir" dedi. 

"BİRİ ELİNDEKİ PARAYI ALDI DİĞERİ TEKME ATARAK ARABAYA ASILAN ARKADAŞI YERE DÜŞÜRDÜ"

İş yerinin kapısında otururken yaşanan dehşet anlarına şahit olan Musa Tarhan ise, "Biz dükkanımızın önünde otururken hemen ilerimizdeki tekstil atölyesinin önünde bir kargaşa olduğunu gördük. Beyaz bir aracın hızla gittiğini ve aracın arkasından da bir kişinin yere düştüğünü fark ettik. Olay yerine doğru koştuk ve bir gasp olayı yaşandığını öğrendik. Arkadaşın bankadan beri takip edilerek 110 bin lirası gasp edilmiş. Bunlar 3 kişi gibiydiler. Biri elindeki parayı aldı diğeri tekme atarak arabaya asılan arkadaşı yere düşürdü. Daha sonra araba devam etti ve gaspçılar kaçtı" dedi.

(İHA)

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