Kurban Bayramı öncesi 43 ilin geçiş noktasında trafik kilit

Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla büyük şehirlerden memleketlerine gitmek için erkenden yollara akın eden gurbetçiler, zaman zaman trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gurbetçiler, Batı istikametinden Doğu istikametine doğru büyük şehirlerden memleketlerine gitmek için erkenden yollara akın etti. 43 ilin bağlantı noktasındaki ’kilit kavşak’ta trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram dolayısıyla yaklaşık 100 bin aracın geçtiği Ankara-Kırıkkale-Samsun D-200 kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)