Kurban Bayramı öncesi 43 ilin geçiş noktasında trafik kilit
Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kala 43 ilin geçiş noktasında trafik şimdiden kilitlenmiş durumda. Gurbetçiler için geçiş noktası olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla büyük şehirlerden memleketlerine gitmek için erkenden yollara akın eden gurbetçiler, zaman zaman trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gurbetçiler, Batı istikametinden Doğu istikametine doğru büyük şehirlerden memleketlerine gitmek için erkenden yollara akın etti. 43 ilin bağlantı noktasındaki ’kilit kavşak’ta trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram dolayısıyla yaklaşık 100 bin aracın geçtiği Ankara-Kırıkkale-Samsun D-200 kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
- Küçük çocuğa işkence soruşturmasında 'ihmal' iddiası
- Şanlıurfa'da koca vahşeti! 8 çocuk babası, tartıştığı eşi ile 17 yaşındaki kızını katletti!
- Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetmek isteyenlere rezervasyon uyarısı
- Ayı saldırısına uğradı 12 saat sonra kurtarıldı: 2 kez boğuştuk