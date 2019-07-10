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10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:38:16 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:40:49

Kurban Bayramı 9 gün mü tatil? Kurban Bayramı ayın kaçı?

Kurban Bayramı 9 gün mü tatil? Kurban Bayramı ayın kaçı? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Birçok çalışanın gündeminde olan Kurban Bayramı tatili hakkında internet araştırmaları sıklaştı. Erken rezervasyon fırsatı ile tatil avantajı yaşamak isteyenler şimdiden Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyorlar. Kurban Bayramı eğer 15-16 Ağustos yani perşembe ve cuma günü de tatil ilan edilirse hafta sonu ile birlikte Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 9 gün olacak. Ancak Kurban Bayramı tatili hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kurban Bayramı tatili hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Kurban Bayramı 9 gün mü tatil? Kurban Bayramı ayın kaçı? şeklinde internet araştırmaları yoğun bir şekilde yapılıyor. Kurban Bayramı tatilinin ne zaman olacağı tüm çalışanların gündeminde. Ramazan Bayramı'nın ardından çalışanlar yeniden tatil fırsatı yakalamak için Kurban Bayramı'nı dört gözle bekliyorlar. Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatilin ardından Kurban Bayramı tatili merak konusu oldu. Kurban Bayramı için 15-16 Ağustos yani perşembe ve cuma günü de tatil ilan edilirse hafta sonu ile birlikte Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 9 günlük bir tatil olabilecek. Kurban Bayramı tarihi ve tatili hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN MÜ TATİL? 
Kurban Bayramı bu yıl Pazar günü başlayıp Çarşamba günü sona erecek. Düşük bir ihtimal olmasına karşın 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma’nın idari izin ilan edilmesi halinde Kurban Bayramı 2019 tatili 9 gün olabilecek. Ancak Kurban Bayramı tatili hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

KURBAN BAYRAMI AYIN KAÇI?
Hicri takvim ve miladi takvim arasındaki 11 – 12 günlük fark nedeniyle Kurban Bayramı da her yıl bir önceki yıl kutlandığı tarihten 11 – 12 gün önce kutlanıyor. Bu nedenle de her yıl Kurban Bayramı tarihi değişmektedir. Ayrıca bazı Arap ülkeleri ve Diyanet’in Ay’ın durumlarındaki tespit yöntemindeki farklılık nedeniyle bayram bazı yıllar Türkiye’de ve Arap ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanabiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl Kurban Bayramı başlangıç tarihi 11 Ağustos Pazar günü olarak tespit edildi. Öte yandan Kurban Bayramı Arife (Arefe) günü ise 10 Ağustos Cumartesi olarak tespit edildi. Buna göre 4 gün süren Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 
10 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün
12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün
13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün
14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir. Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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