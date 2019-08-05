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05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:32:29 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:38:46

Kurban alırken bu uyarılara dikkat

Kurban alırken nelere dikkat edilmeli ve hangi hayvanlar kurban edilebilir soruları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların gündeminde. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı dikkat edilecekleri sıraladı. Buna göre, besili sığırlarda gövde her yönden dolgun görünümde, butlar yuvarlak, omuzlar geniş olmalı.

Tarım ve Orman Bakanlığı kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Buna göre, sağlıklı kurbanlık besili sığırlarda gövde her yönden dolgun görünümde, butlar yuvarlak, omuzlar geniş, vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı, kıllar ince ve parlak olmalı. Ayrıca, göz, burun, ağız, meme ve arkasında anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi şişkinlik, renk değişimi ve yara olmamalı. 

ET FİYATLARI DEĞİŞMEYECEK

Kurbanlık hayvanlar küpeli olmalı, büyükbaş hayvanların hayvan pasaportu, küçükbaş hayvanların nakil belgesi veya veteriner sağlık raporu yanında bulundurulmalı. Bu belgelerin bulunması hayvanların getirildiği kaynağın ve hayvanların sağlığının güvencesi niteliğinde sayılıyor. Tarım Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre bu sene Kurban Bayramı’nda kurbanlıkta sıkıntı yaşanmayacak. Bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin adet küçükbaş hayvan bulunuyor. 2018 yılında 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş hayvan vardı. Kesimlerden 300 bin ton üretim beklenirken, kurban sonrası et fiyatlarında değişiklik beklenmiyor. 

Hayvanların küpeli olması çok önemli

Kurban seçilirken hayvanların küpeli olmasına dikkat edilmeli.  Çünkü “HaySag” isimli mobil uygulama ve https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr web sitesinden hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgileri okunabiliyor. Sadece veteriner sağlık raporu düzenlenen hayvanların iller arası nakline müsaade edileceği kaydedilirken, fiyatların bayramın ikinci günü dahil son 20 gün boyunca takip edileceği öğrenildi. 

Yasaya aykırı kesime para cezası 

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre hayvanların kesilmesi, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılmalı. Kesimin ehliyetli kişilerce yapılması gerekirken, hükme aykırı hareket edenlere hayvan başına bin 552 TL idari para cezası uygulanacak. 

ÜLKEDEKi HAYVAN MiKTARI

Büyükbaş adet: 1 milyon 217 bin

Küçükbaş adet:  3 milyon 895 bin

Kaynak:Akşam Gazetesi

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