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21 Eylül 2019 Cumartesi 10:27:56 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 11:19:32

İşte orman yakan PKK'lı! Kundakçı terörist örgütten talimat aldığını itiraf etti

PKK ormanları, fabrikaları yakmaya devam ediyor. İstanbul’da Şamlar Ormanı’nı yakmaya çalışırken yakalanan 3 PKK’lı talimatı örgütten aldıklarını itiraf etti.

Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen PKK, orman ve fabrika yakarak yandaşlarına 'Hâlâ ayaktayız' mesajı vermeye çalışıyor.

Daha önce İzmir, Antalya, Muğla gibi sahil şeridindeki yangınları üstlenen terör örgütü, İstanbul'da son 10 günde çıkan orman, fabrika ve gemi kundaklamalarını da kendilerinin yaptığını itiraf etti. Beykoz, Ümraniye, Sultangazi ve Tuzla ilçelerinde arka arkaya çıkan yangınların sorumlusu PKK önceki gün suçüstü yakalandı. PKK'nın bu tür saldırıları üstlenirken kılıf olarak kullandığı HBDH örgütü üyelerinden biri önceki gün Pendik Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışırken amatör kameraya kaydedildi.

YAKTIĞI YERDE YAKALANDI

Duyarlı bir vatandaş tarafından fark edilip kayda alınan terörist, görüntülere göre, yangını çıkardıktan hemen sonra bulunduğu yerden uzaklaşıyor. Aydos Ormanı'ndan dumanlar yükselmeye başlarken görüntüyü çeken vatandaşın derhal 155 Polis İmdat hattını arayıp durumu bildirmesi üzerine operasyon başlatan güvenlik güçleri, orman yakan kundakçıyı dumanların yükseldiği bölge yakınlarında yakaladı. İlk sorgusu Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan şüpheli Yakup Akman'ı görüntüyü çeken vatandaş da teşhis etti. Mardin-Kızıltepe nüfusuna kayıtlı Yakup Akman'ın terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edildi. İstanbul polisi, şüphelinin tüm bağlantılarını ortaya çıkarmaya çalışıyor.

CİDDİ ŞÜPHELERİMİZ VARDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu zanlının terör bağlantısı bulunduğunu kaydederek "Burada orman yangınlarıyla terörün ilintisini tamamen ortaya çıkarmış oluyoruz" dedi. Pakdemirli, "Bu yaz yangınlar çıktığından beri birçok yangınla ilgili ciddi şüphelerimiz olduğunu söylemiştim. Çünkü aynı anda aynı yerde veya aynı anda çok farklı lokasyonlarda farklı farklı yangınların çıkması nedeniyle bu işin kasıtlı ve terörle ilgili olabileceğine dair benim de bazı tespitlerim olmuştu. Takip eden günlerde de seyreden yangınların çoğunun PKK tarafından üstlenilmesi vardı. Bununla ilgili araştırmalar, kolluk kuvvetlerimiz tarafından devam ediyor" diye konuştu.

TALİMAT ALDIK

Terör örgütünün yakmaya çalıştığı yerlerden birisi de İstanbul Arnavutköy oldu. 4 Eylül'de Şamlar Orman Parkı mevkiinde iki piknik tüpünü patlatarak yangın çıkarmaya çalışan 3 kişi terörle mücadele ekiplerince yakalanmıştı. Yeni Şafak'ın haberine göre 26 yaşındaki H.A., 25 yaşındaki K.D. ve 20 yaşındaki H.Ç. ifadelerinde orman yakma talimatını terör örgütü PKK'dan aldıklarını itiraf etti. PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına üye oldukları ortaya çıkan teröristlerden K.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ormanı örgütün talimatı doğrultusunda yakmaya çalıştıklarını itiraf eden teröristlerin tüm bağlantıları araştırılıyor.

CHP VE İYİ PARTİ KINAYAMADI

Terör örgütü PKK'nın çıkardığı orman yangınları günlerce Türkiye'nin gündeminde olmasına rağmen CHP ve İYİ Parti'den güçlü bir kınama gelmedi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'li bir üyenin Karabağlar yangınıyla ilgili PKK'nın kınanmasına ilişkin verdiği önerge CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla reddedildi. Benzer bir durum CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde de yaşandı. Belediyenin eylül ayı meclis toplantısında AK Parti ve MHP grupları, PKK'nın orman kundaklarını kınamak için yazılı önerge sundu. "40 yıla yakın bir zamandır ülkemizde onbinlerce yurtdaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan bu terör örgütünü bu kez ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızı hedef alarak geleceğimizi karartmaya yönelik kirli eylemlerini şiddetle kınıyoruz" ifadelerinin yer aldığı yazılı önerge, yapılan oylama sonucunda CHP ve İYİ Parti'li üyelerin çoğunluk oylarıyla reddedildi.

BU KAÇINCI!

İstanbul'da son 10 günde çıkan yangınlar dikkat çekici boyutlara ulaştı. 14 Eylül'de Sultangazi'deki Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Yangını vatandaşlar kendi imkanlarıyla söndürdü. 18 Eylül'de Beykoz Anadolu Kavağı girişinde bulunan askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangını ise itfaiye ve askeri personel söndürdü. Ertesi gün yine yangın çıktı. Adres bu kez Ümraniye Tepeüstü'ndeki Yeşilvadi Ormanı idi. Alevleri fark eden site sakinleri durumu acilen itfaiyeye bildirince terör kundağı amacına ulaşamadı. Olay yerinde yangın söndürme çalışmalarına katılan vatandaşlar, yangının çıktığı bölgeden koşarak uzaklaşan şahıslar gördüklerini kaydetti.

FABRİKAYI DA YAKTILAR

Daha önce Muğla, İzmir ve Balıkesir'deki orman yangınlarını üstlenen teröristler önceki gün Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde bulunan Huntsmann'a ait Ema Kimya Sistemleri fabrikasında çıkan yangını da üstlendi. Sözkonusu fabrikanın kimyasal ürünler, askeri kamuflajlar ve daha birçok alanda üretim yapmakta olduğunu belirten terör örgütü, saldırı sonrası bildirisinde, "Bu üretimle faşist hükümete ve orduya büyük destek sunduğu milislerimiz tarafından tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi. Örgüt, Hatay'ın İskenderun ilçesi Atakaş Limanı'nda demirli bulunan buğday yüklü gemide çıkan yangını da üstlendi. 'Kıran Asya' isimli kargo gemisinde 9 Eylül'de yangın çıkmış ve alevler 5 saatlik çalışma sonucu söndürülebilmişti..

 

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