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02 Aralık 2019 Pazartesi 10:38:04 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 11:32:26

Kumar borcu yüzünden bunalıma giren Tekel bayi işletmecisi, eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı

Adana'da Tekel bayi işletmecisi, kumar borcu yüzünden bunalıma girince öğretmen eşine, "Elveda Ayşem seni çok sevdim" diye SMS gönderip 10. kattan atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Yurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, anaokulu öğretmeni Ayşe G. ile evli ve bir çocuk babası Erdem G.(42) kumar oynadığı için borca girdi. Erdem G.'nin annesi de bu nedenle oğluna kumar oynamaması için baskı yaptı. Erdem G.'nin borçları bir süre sonra ailesi tarafından kredi çekilip ödendi. Ancak kumar oynamaya devam edip borç batağından çıkamayan Erdem G. bunalıma girdi.

Eşine mesaj gönderip atladı

Okuldaki eşine, "Elveda Ayşem seni çok sevdim" diye SMS attı. Ayşe G. ise mesajı okuduktan sonra eşini arada ama bir türlü ulaşamadı. Bu sırada Erdem G. 10. kattaki evinin balkonuna çıkıp kendini boşluğa bıraktı. Olayı fark eden komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdem G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Ayşe G.'ye eşinin rahatsızlandığı haberi verildi. Olay yerine Ayşe G.'nin gelmesi beklenirken meraklı vatandaşların cesedi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip canlı yayın yapması dikkat çekti.

Fotoğrafa bakınca fenalaştı

Olay yerine Ayşe G.'den önce kız kardeşi çocuğuyla birlikte geldi. Vatandaşlar yerdeki cesedin Erdem G. olup olmadığını kesinleştirmek için cesedin fotoğrafını kıza ve annesine gösterdi. Fotoğrafı gören kız çocuğu gözyaşlarını tutamadı. Bir süre sonrada fenalaşan kız çocuğu ambulansta tedavi altına alındı. Kız çocuğu daha sonra olay yerinden uzaklaştırıldı.

"Erdem böyle şey yapmaz"

Daha sonra ise olay yerine Erdem G.'nin eşi Ayşe G. geldi. Eşinin öldüğünü öğrenen Ayşe G. bir yakınına sarılıp "Ne olur yalan olduğunu söyleyin. Yalan, yalan Erdem böyle bir şey yapmaz" diye ağladı.

Ayşe G., bir saat önce kocasının kendisine mesaj attığını ondan sonra aradığını ancak bir türlü ulaşamadığını gözyaşları içinde anlattı. Polisin evde yaptığı incelemede ismini belirttiği kişiye, "170 lira borcum var onu da verin" diye not yazdığı öğrenildi.

Erdem G.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından şahsın cenazesi toprağa verildi.

Erdem G'nin yere düşme anı da güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi.

İHA
 

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