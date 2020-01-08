'Kumandan'ın dirilişi

SONER KAN

REHABİLİTASYON SÜRECİ GEÇİRDİ

Headman 2 yıl önce bir yarışta sağ ön ayağını kırdı. Kahraman çifti de, hayvanın acı çekmemesi içn uyutma kararı aldı. Ancak çiftin yakın dostu bir ortopedi uzmanının önerisiyle, atın ayağına platin takıldı. Operasyon sonrası 6 aylık rehabilitasyon sürecini atlatan Headman, geçen yıl 24 Şubat'ta yeniden piste çıktı.

Headman'in kırılan sağ ön ayağına, Türkiye'de ik kez uygulanan yöntemle iki platin vida takıldı.

4 Ocak'taki yarışın kupasını Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Headman'in sahibi Sanem Kahraman'a verdi.

BİR YILDA YARIM MİLYON ÖDÜL KAZANDI

Yarışı 3. bitiren İngiliz tayı iyileşme sürecini hızla tamamladı. Girdiği 11 yarışın 5'ini kazanan Headman, 4 gün önce Adana'nın kurtuluş yıldönümünde düzenlenen yarışta da şampiyon oldu. Kahraman Ailesi, eski gücüne kavuşan Headman'le, son bir yılda yarım milyon TL'den fazla ödül kazandı.