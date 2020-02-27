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27 Şubat 2020 Perşembe 11:29:19 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 11:32:16

Kuma cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı

Adana'da kumalığı kabul etmeyen 23 yaşındaki Zeliha Armağan'ı öldürülen oğlu Osman Ç., cinayetin detaylarını anlattı. Savcılığa ifade veren Osman Ç., evli ve 2 çocuk annesi kadını kuma olmayı kabul etmediği için öldürdüğünü söyledi ve "Taşla kafasına vurdum, uçurumdan düştü. Baktım ölmemiş yanına gittim 'beni öldürme' diye yalvardı, O sırada yanında çocukları da vardı. Çocuklarının yanında kafasına taşla defalarca vurarak öldürdüm" dedi.

21 Şubat günü uçurumdan atıldıktan sonra kafası taşla ezilerek öldürülen 23 yaşındaki Zeliha Armağan cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

"BEN SENİ İKİNCİ EŞ OLARAK ALIRIM"

Genç kadının 6 yıl önce ailesi tarafından 15 bin lira başlık parası karşılığı Afyonkarahisar'da M.A. isimli kişiyle evlendirildiği, bu evlilikten de biri kız iki çocuğu olduğu öğrenildi. 2019 yılından bu yana eşiyle problem yaşayan ve bu nedenle sürekli Şanlıurfa'ya gelip giden genç kadının en son Şanlıurfa'ya gittiğinde evli olan amcasının oğlu Osman Ç.'nin (30) kendisini çocukluğundan bu yana sevdiğini söylediği ve "Eşinden ayrıl, ben seni ikinci eş olarak alırım" dediği ortaya çıktı.

GENÇ KADINI ÖPERKEN FOTOĞRAF VE VİDEO…

Osman Ç.'nin Zeliha Armağan'ın kaldığı eve geldiği, genç kadını öperken fotoğraf ve video çektiği öne sürüldü. Bu olaydan sonra genç kadının eşinin yanına döndüğü ancak eşiyle problemler yaşadığı, ağabeyleri Osman Ç. ile çekilen video ve fotoğrafları gördüğü için Osman Ç.'yi arayarak "Beni ağabeylerim öldürecek, çok korkuyorum. Bu fotoğraf ve videoları görmemeleri gerekiyordu" dediği ileri sürüldü. Zeliha Armağan, evde kocasıyla problem yaşadığı için çocukları ile evi terk edip İzmir'e akrabalarının yanına gitti.

"BEN SENİNLE EVLENMEK İSTİYORUM"

Bu durumu öğrenen Osman Ç., genç kadını arayıp, "Ben seninle evlenmek istiyorum, yerini söyle gelip alayım" dedi. Önce ikna olmayan genç kadın, daha sonra ikna olarak Osman Ç.'ye yerini söyledi. Osman Ç. de kayınbabası H.Ç. ile birlikte İzmir'e giderek, genç kadını kaldığı yerden çocuklarıyla birlikte alıp Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Osman Ç., kayınbabasını Zeliha Armağan'ın istemediği için bir dinlenme tesisinde bıraktı.

HER CÜMLESİ KAN DONDURDU

Osman Ç.'nin savcılığa verdiği ifadesinde kayınbabasını bıraktıktan sonra genç kadının Pozantı'ya geldiği sırada Şanlıurfa'ya gitmekten vazgeçtiğini belirterek, "Zeliha 'Ben seninle evlenmekten vazgeçtim, durdur arabayı, çocuklarımı da alıp gideceğim' dedi. Bende aracı durdurup onunla aşağı indim ve ikna etmeye çalıştım. Ancak bir türlü ikna olmayınca sinirlenerek çocukların yanında yerdeki taşı alıp onun kafasına vurdum. Zeliha uçurumdan aşağı düştü. Aşağı baktığımda ölmediğini görünce yanına gittim. Sürünerek yukarı çıkmaya çalışıp, bana el uzatarak 'Beni öldürme" diye yalvardı. Ancak ben kafasına taşla defalarca vurarak öldürdüm. Daha sonra da çocukları alarak Şanlıurfa'ya gittim" dediği öne sürüldü. Genç kadının cenazesi polis tarafından bulunmuş, adli tıpta otopsi yapıldıktan sonra ailesi tarafından alınarak toprağa verilmişti.

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