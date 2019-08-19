19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:25:56 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:09:15
Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun Van'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Malazgirt zaferiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere gittiği Ahlat'tan Van'ın Erciş ilçesine geçerken otomobiliyle kaza yaptı. TRTHaber'de yer alan bilgiye göre Dursun'un kazada hayatını kaybettiği bildirildi.
İŞTE KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER...
KÜLTÜR BAKAN YARDIMCISI HALUK DURSUN'UN SON KONUŞMASI
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- Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun Van'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
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