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02 Ekim 2019 Çarşamba 00:32:37 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 00:33:54

Kuleli'de 44 öğrenciye sahte rapor soruşturmasında 11 uzman doktor gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi sonrası Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim faaliyetini sürdüren Kuleli Askeri Lisesi'nde 20012-2013 eğitim yılında 44 öğrenci hakkında gerçeğe aykırı rapor tesis ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY mensubu 17 uzman tabip hakkında başlattığı soruşturmaya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, 2012-2013 yılında mezun olan 44 öğrenci hakkında sahte raporlar düzenleyerek harp okullarına geçişlerine engel olan 17 uzman tabipten 11'inin gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturmaya ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

44 ÖĞRENCİNİN HARP OKULLARINA GEÇİŞLERİNE ENGEL OLDULAR

“FETÖ/PDY üyesi askeri tabiplerin örgütün kadrolaşma stretejisi doğrultusunda hareket ederek Kuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 4. sınıf öğrencisi olarak eğitim görmekte olup yaklaşık bir ay sonra harp okullarına gitmek üzere mezun olacak 44 öğrenci hakkında gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek bunların harp okullarına geçişlerine engel olmaları şeklindeki eylemlere ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatıldığı"

“Bu soruşturma kapsamında öğrencilere ait olup ilgili sağlık kurumundan temin edilen sağlık kurulu raporlarının KBB, dahiliye, kardiyoloji, göz, psikiyatri, genel cerrahi ve radyoloji uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti marifetiyle ayrı ayrı tetkik edilmesi ve buna ilişkin tetkik ve grafilerin ayrı ayrı değerlendirilmesi neticesinde raporların tıbbi gerçeklere aykırı tanı, teşhis ve bulgular içerdiğinin belirlendiği, böylece FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği menfur darbe girişimi öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerindeki eğitim, öğretim ve personel temin merkezleri üzerindeki yoğun hakimiyeti de kullanarak örgüt mensubu olmayan öğrencilerin harp okuluna kabulünün engellendiği yönünde delillere ulaşıldığı"

17 UZMAN TABİB HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bunun üzerine bir kısmı 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY suçundan soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulan ve OHAL kararnameleriyle kamu görevinden çıkarılmasına karar verilen, bir kısmı devam etmekte olan ardışık ankesör yöntemiyle örgütle irtibat kurduğu belirlenen ve bir kısmı da kendi isteğiyle itirafçı olan, 2'si halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevde olmak üzere yarbay ve albay rütbesindeki toplam 17 uzman tabip hakkında 01.10.2019 tarihi itibarıyla gözaltı kararları verildiği"

11 UZMAN TABİB GÖZALTINA ALINDI

İstanbul ve Ankara merkezli operasyonlarda 8 şüphelinin İstanbul il sınırları içerisinde, 3 şüphelinin ise Ankara il sınırları içerisinde yakalandığı, emekli albay rütbesindeki 2 şüphelinin evvelce başlayıp devam eden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firar olmaları nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkartıldığı, Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin geçtiğimiz hafta FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyeliğinden dolayı (ankesör soruşturması) tutuklandığının belirlendiği, İstanbul ilinde olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkındaki arama ve yakalama çalışmalarının da devam ettiği, hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur."

DHA

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