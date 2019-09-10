Kula Belediyesi rezalete dur dedi! Tepki çeken "Muhammet" yazılı tabela indirildi!
Kula ilçesinde bir lokantanın "Muhammet" yazılı tabelası, tepki üzerine belediye zabıta ekiplerince kaldırıldı
Manisa'nın Kula ilçesinde bir lokantanın tepki çeken "Muhammet" yazılı tabelası, zabıta ekiplerince söküldü. İlçede lokanta işleten Muhammet Kurnaz'ın dükkanı için yaptırdığı tabela sosyal medyada tepki gördü. İşletme sahibinin adına atıfla "Muhamm" bölümünü kırmızı, "et" bölümünü siyah renkte hazırlattığı tabelaya çok sayıda eleştiri geldi. Tepki çeken tabela bu sabah belediye zabıta ekiplerince kaldırıldı.
BEKİR DEVELİ GÜNDEME TAŞIDI
Televizyon programcısı Bekir Develi, Kula'da faaliyet gösteren bir lokantanın 'Muhamm-et' isimli tabelasını Twitter hesabından eleştirdi. Develi, hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu rezalet Manisa'nın Kula ilçesindeki basit bir lokantaya ait. İkaz eden vatandaşlara 'Elinizden geleni ardınıza koymayın' diyecek kadar pervasızlarmış. Bi yayalım mı dostlar” yazdı.
Lokanta sahibi Muhammet Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi ismiyle açtığı lokantanın tabelasının bu derece tepki göreceğini tahmin etmediğini belirtti.
İslam dinine ve Hz. Muhammed'e saygısızlık yapmayı hiç düşünmediğini, yanlış anlaşıldığını dile getiren Kurnaz, "Ben et lokantamıza kendi adımı verdim. Tepki çekeceğini düşünmemiştim. Kula Belediyesi zabıtası sabah gelerek tabelanın sökülmesi için işlem başlattı. Ekiplere gerekli yardımı yaptım. Yanlış anlaşıldım, özür dilerim." dedi.
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