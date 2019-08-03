03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:30:36 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:32:37
Küçükçekmece'de kaza: Kağıt gibi katlandı!
Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan trafik ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Alınan bilgiye göre, Sefaköy Yanyol Anadolu Yakası istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ANJ 392 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Çetin A. idaresindeki 34 UG 1945 plakalı otomobil çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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