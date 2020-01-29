Küçükçekmece’de 1 milyon liralık film gibi soygun! Kuyumcunun yanındaki dükkanın duvarını deldiler

İstanbul Küçükçekmece’de, 26 Kasım'da kuyumcu dükkanına giden soyguncular, güvenlik güçlerinin fazla olması nedeniyle soygundan vazgeçti. 7 soyguncu, 27 Kasım’da gece saat 01.00 sıralarında yeniden dükkana gitti.

2 soyguncu araçta beklerken, diğer 2 kişi de çevrede gözcülük yaptı. Diğer soyguncular ise kuyumcunun yan tarafında bulunan bez dükkanının kepenklerini açtı.

1 saat uğraştılar, matkapla duvarı deldiler

Kepenkler açıldıktan sonra kapıyı zorlayan soyguncular, açmayı başaramayınca araçlarına giderek yanlarında getirdikleri kesici ve delici aletleri aldı. Kapıyı aletler yardımıyla açan soyguncular duvara yöneldi.

Soyguncular, kuyumcu dükkanının duvarına bitişik bez dükkanının duvarına matkapla delik açtı. Yaklaşık 1 saatin ardından duvarı delmeyi başaran soyguncular kuyumcu dükkanına girdi.

1 milyon değerinde altın çaldılar

Kuyumcu dükkanında bulunan 4 çelik kapıyı da açan soyguncular, 2 kilo 700 gramlık piyasa değeri 1 milyon olan altınları yanlarında getirdikleri çantaya koydu.

Çantayı dışarıda bekleyen diğer kişiye veren soyguncular yarım saat daha dükkanda kaldıktan sonra saat 04.00 sıralarında dükkandan çıkıp gözden kayboldu.

Polis soyguncuları arıyor

Dükkan sahibi Ö.D. zararlarının çok büyük olduğunu dükkanın sigortasının olmadığını belirtti.

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler kaçan 7 kişilik çeteyi yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)