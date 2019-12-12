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12 Aralık 2019 Perşembe 14:53:32 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 15:22:03

Küçükçekmece Belediyesi SMS sistemi hacklendi, vatandaşlara küfürlü mesaj gönderildi

İstanbul Küçükçekmeceliler güne telefonlarına gelen şok mesajla uyandılar. Sabah saat 05.00'te Küçükçekmece Belediyesi tarafından gönderilen ve ingilizce küfür içeren bir hackerlar tarafından vatandaşlara gönderildi.

Küçükçekmece halkı sabah saatlerinde telefonlarına K.Çekmece Belediyesi tarafından gönderilen bir mesajla uyandı. İngilizce küfürler yer alan mesajın sonunda 'Hacklendiniz' ifadesi yer alırken belediyeden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Küçükçekmece Belediyesi'nin yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"SMS sistemimiz ile ilgili bir sorun yaşanmaktadır. İlginiz, hassasiyetiniz ve uyarılarınız için çok teşekkür ederiz. Konuyu hızlı bir şekilde çözmek için çalışıyoruz."

SMS SİTEMİNDEKİ NUMARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan hackerlar belediyeye ait SMS sistemini ele geçirmesi ile birlikte kayıtlı olan numaralara da ulaştı. Belediye adına tüm numaralara SMS gönderen hackerlar, kullanıcılara İngilizce mesaj attı.

Dışardan SMS hizmeti alan Küçükçekmece Belediyesi yaptığı açıklamada "12/12/2019 05:41'de gerçekleşen SMS bildirimi kurumumuzun dışarıdan aldığı SMS hizmeti kapsamında yaşanan bir olumsuzluk olmuştur. Kurumumuz mevcut veri altyapısı yedi katmanlı bir güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Uluslararası ISO 27001 bilgi güvenliği standartlarının tüm koşullarını sağladığı bağımsız denetim kuruluşlarınca belgelendirilmiştir. Kurumumuz bilişim altyapısı ile korunan hiçbir kişisel verinizde kayıp veya sızıntı olmadığını tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz" ifadelerini kullandı.

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