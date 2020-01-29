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29 Ocak 2020 Çarşamba 11:12:55 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 11:15:18

Küçük Muhammed'in ölümündeki sır çözülemedi... Mahalleli tedirgin

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra metruk bir evde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan halası H.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce de dayısı ve bir köylüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakılan küçük çocuğun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltında kimse kalmadı.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Veli Dümez, 22 Ocak Çarşamba akşamı kayboldu. Dümez Ailesi de oğullarını aramaya başladı. Mahallelinin de katıldığı arama sırasında, Muhammed, metruk bir evde ağır yaralı olarak bulundu. Yüzü ile vücudunun çeşitli yerleri parçalanmış halde olan çocuk, yakınları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Muhammed'in ölümünü araştırmak için özel ekip görevlendirildi. Özel ekip, 5 ev ve 2 işyerinde yaptığı aramada elde ettiği deliller doğrultusunda Muhammed'in dayısı V.T.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, dayı V.T. ile G.D. çıkarıldıkları adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HALAYA DA ADLİ KONTROL

Jandarma, Muhammed'in Başalan Mahallesi'nde yaşayan halası H.T.'yi de gözaltına aldı. 2 gün gözaltında kalan H.T., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Halanın da salıverilmesiyle, özel ekip tarafından soruşturulan ölüm olayında gözaltında kimse kalmadı. 

MAHALLELİ TEDİRGİN 

Öte yandan Muhammed Veli Dümez'in ölümündeki sır perdesinin aralanamaması nedeniyle mahalle sakinleri, çocuklarını yalnız bırakmıyor. Çocuklarının dışarı çıkmasına izin vermeyen mahalle sakinleri, yaşanan olaydan dolayı büyük endişe duyduklarını söylediler.

GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Mahalle sakinleri geçtiğimiz günlerde de olayın aydınlatılması için yürüyüş düzenlemiş, ancak kalabalık ile serbest bırakılan V.T.’nin akrabaları arasında çıkan gerginlikte silahlar ateşlenmişti. Gerginlik, jandarma müdahalesiyle sonlandırılmıştı.

(DHA)

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