  • Bist 100
    123317
  • Dolar
    5,9804
  • Euro
    6,5902
  • Altın
    298,2890
İstanbul
1 / 4
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İran ve Hizbullah'tan uzmanlar da Husilerle birlikte öldürüldü İran ve Hizbullah'tan uzmanlar da Husilerle birlikte öldürüldü
Rusya, S-400'lerin ilk partisini 2021'in sonunda Hindistan'a teslim ediyor Rusya, S-400'lerin ilk partisini 2021'in sonunda Hindistan'a teslim ediyor
İran, Çin'in Vuhan kentindeki 50 vatandaşını tahliye etti İran, Çin'in Vuhan kentindeki 50 vatandaşını tahliye etti
Başkan Erdoğan'dan Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile tepki Başkan Erdoğan'dan Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile tepki
Kreşte dehşet! 2 yaşındaki erkek çocuğuna defalarca tokat attı Kreşte dehşet! 2 yaşındaki erkek çocuğuna defalarca tokat attı
Kreşte dehşet! 2 yaşındaki erkek çocuğuna defalarca tokat attı Kreşte dehşet! 2 yaşındaki erkek çocuğuna defalarca tokat attı
Hamaney: Amerikanın 'Yüzyıl Anlaşması' komplosu Trump ölmeden önce ölecek Hamaney: Amerikanın 'Yüzyıl Anlaşması' komplosu Trump ölmeden önce ölecek
PKK/PYD içerisinde sabotajcı olarak faaliyet gösteren terörist Ramazan Toprak öldürüldü PKK/PYD içerisinde sabotajcı olarak faaliyet gösteren terörist Ramazan Toprak öldürüldü
Birleşik Arap Emirlikleri Sokotra'da silahlı isyan başlattı Birleşik Arap Emirlikleri Sokotra'da silahlı isyan başlattı
Elektriğe yeni tarife geliyor Elektriğe yeni tarife geliyor
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: ABD gerek şahsıma gerekse istihbarat başkanıma karşı da tehditler sallıyor Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: ABD gerek şahsıma gerekse istihbarat başkanıma karşı da tehditler sallıyor
Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert tepki: Bu iş boru göstermeye benzemez Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert tepki: Bu iş boru göstermeye benzemez
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK üyesi Ahmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK üyesi Ahmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü
Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfusu 22 Avrupa ülkesinden daha fazla İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfusu 22 Avrupa ülkesinden daha fazla
Enkazda bulunan tek hatıra babaya teslim edildi Enkazda bulunan tek hatıra babaya teslim edildi
Türkiye depremzedeler için 'tek yürek' oldu Türkiye depremzedeler için 'tek yürek' oldu
Kişi başına en fazla araç Muğla'da Kişi başına en fazla araç Muğla'da
İstanbul Havalimanında termal kamera kontrolü devam ediyor İstanbul Havalimanında termal kamera kontrolü devam ediyor
Helal Akreditasyon Kurumu personel alım kriterlerinde düzenlemeye gitti Helal Akreditasyon Kurumu personel alım kriterlerinde düzenlemeye gitti
İstanbul'da taksici terörü devam ediyor! Bu kez kendi aralarında kavgaya tutuştular İstanbul'da taksici terörü devam ediyor! Bu kez kendi aralarında kavgaya tutuştular
İstanbul'da taksici terörü devam ediyor! Bu kez kendi aralarında kavgaya tutuştular İstanbul'da taksici terörü devam ediyor! Bu kez kendi aralarında kavgaya tutuştular
Bakan Gül: Ceza infaz yasası yakında Meclise gelecek Bakan Gül: Ceza infaz yasası yakında Meclise gelecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Şubat 2020 Çarşamba 13:18:43 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 13:24:38

Kreşte dehşet! 2 yaşındaki erkek çocuğuna defalarca tokat attı

Düzce'deki özel kreşte görevli Yeliz Keskinli, yere oturttuğu 2 yaşındaki erkek çocuğuna defalarca tokat attı

Olay, önceki gün, Düzce'nin Karahacımusa Mahallesi'ndeki özel kreşte meydana geldi. Selçuk T., oğlu E.T.'yi getirdiği kreşte, ilk günü olduğu için kendisi de kaldı. Salonda oturan Selçuk T., oyun alanına giden oğlunu güvenlik kamerasından izlemeye başladı.

Bu sırada Selçuk T., oyun parkurundan çıkan çocuğunu, öğretmeni Yeliz Keskinli'nin kucakladıktan sonra yere oturtup, defalarca tokat attığını gördü. Hemen içeri giren Selçuk T., oğlunu kucağına alarak, öğretmene tepki gösterdi. Eşinin haber vermesiyle kreşe gelerek, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Tuba T. de ağlayarak, Keskinli'ye tepkisini dile getirdi.  

DAHA ÖNCE DE ÖĞRENCİ DÖVÜP, UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Selçuk T. ve eşi Tuba T., karakola giderek, Yeliz Keskinli hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan Keskinli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce de öğrenci dövdüğü gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı öğrenilen Yeliz Keskinli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ