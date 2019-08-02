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02 Ağustos 2019 Cuma 23:57:56 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 23:59:59

Kredi çekmek isterken, kendini cezaevinde buldu

Antalya'da beden öğretmeni Özgür Fırat (38), kredi başvurusu yapmak isterken dolandırıcıların tuzağına düştü. Banka görevlisi zannettiği kişiye bilgilerini veren Fırat, 3 yıl sonra nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanmasıyla mesleğinden de oldu. 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilen Fırat, bir haftalığına izinli çıktığı cezaevine pazar günü teslim olacak.

Antalya'da beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat, 2016 yılında devlet okulunda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı sırada özel bir bankaya kredi başvurusu yaptığını söyledi. Fırat, bankadan aradığını belirten kişinin, kredinin çıkabilmesi için kredi puanının artırılması gerektiğini söylediğini belirterek, “Bankadan aradığını söyleyen kişi, puan artırımı için hesabıma birkaç defa para geleceğini, bu paraların yine kendilerince çekileceğini söyledi. Hesap bilgilerimi bu kişiyle paylaştım. 3 defa hesabıma para geldi ve sonrasında çekildi. 3 gün sonra bankanın genel müdürlüğünden arayan kişi, hesabımla ilgili şikayet olduğunu söyleyip, dolandırıldığımı belirtti. Hesabı kapatıp şikayetçi olmamı istediler. Hesabı kapatıp polise suç duyurusunda bulundum" dedi.

BANKA GÖREVLİSİ ZANNETTİĞİ KİŞİYE BİLGİLERİNİ VERDİ

Daha sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdiğini dile getiren Özgür Fırat, olaydan 2 yıl sonra, hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını öğrendiğini söyledi. 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Fırat, suçlamayı ve yaşananları iddianameden öğrendiğini kaydetti. İnternet sitesinden telefon satın almak isteyen K.H.'nın, telefonu sattığı iddia edilen Murat A.'nın hesap numarasına parayı gönderdiğini, telefonun gelmemesi üzerine K.H.'nın şikayetçi olduğunu öğrendiğini kaydeden Fırat, “Telefonu satacağını belirtip K.H.'yı dolandıran kişiler, benim hesap numaramı kullanmış. Hiçbir şekilde içinde bulunmadığım olay nedeniyle mağdur oldum. Hesabımı kullanan kişilerin, kredi başvurusu sırasında beni arayıp bilgilerimi alan kişiler olduğunu düşünüyorum. Ayrıca mağdur kişi benden değil, telefon dolandırıcılarından şikayetçi olmuş" diye konuştu.

'EMNİYET VE BANKA CEZA ALMAMA NEDEN OLDU'

Memur olduğu için davaya Antalya'da katılmak için başvuru yaptığını dile getiren Fırat, evrakın okula gelmesi için mahkemeye başvurduğunu anlattı. Dava süresince sadece bir kez Antalya Adliyesi'ne imza için gittiğini dile getiren Fırat, 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildiğini öğrenince şoke olduğunu söyledi. 68 gündür tutuklu olduğunu, cezaevinden bir haftalık izin alıp çıktığını aktaran Fırat, “Dava sürecinde mahkeme ve savcı yüzü görmedim. Mahkeme, dava sürerken Antalya Emniyeti'ne, benim suç duyurum olup olmadığını sormuş. Emniyet olmadığına yönelik mahkemeye bilgi vermiş. Halbuki ben olayı öğrendikten hemen sonra şikayet için emniyete gitmiştim. Mahkeme ayrıca ilgili bankaya beni arayıp aramadıklarını sormuş. Banka da olumsuz yanıt vermiş. Telefon kayıtlarıma bakılsaydı, bankanın beni aradığı görülecekti. Emniyet ve banka, 3 yıl 4 ay hapis cezası almama neden oldu" dedi.

'YOK' DEDİĞİ BAŞVURUYU YİNE EMNİYET VERDİ

Mahkeme kararının eline ulaşmadığını, bu nedenle itiraz hakkı süresinin de dolduğunu belirten Fırat, okula giderken bir anda kendini cezaevinde bulduğunu söyledi. Özgür Fırat, hesabına giren çıkan paranın 2 bin 463 lira gibi bir meblağ olduğunu, bu para nedeniyle hayatının zehir olduğunu vurguladı. Fırat, “Babam, emniyetin yok dediği suç duyurumu yine emniyetten almış. Yeniden yargılanma istedim. Aynı mahkeme bünyesinde başka bir heyet oluşturuldu, ama önceki kararı kopyalamışlar. Emniyete yazıyı bile sormamışlar. Hak ihlali var, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağım. 9 yıllık öğretmenim, 2 başarı belgem var. 1 yıl daha cezaevinde kalacağım. Yaşadıklarım şaka gibi. Öğretmenliğim de gitti" diye konuştu.

Cezaevinden izinli çıkan Özgür Fırat, pazar günü yeniden cezaevine dönecek.

(DHA)

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