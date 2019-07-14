KPSS 2019 Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı sorusunun yanıtı nedir? KPSS Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı sorusu

KPSS 2019 Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı sorusunun yanıtı nedir? KPSS lisans adayları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. KPSS Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı sorusu KPSS 2019 lisans soruları arasında dikkat çekici sorular arasında yerini aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu gerçekleştirildi. Oturumun tamamlanmasının ardından gözler sorulara ve cevaplara çevrildi. İşte KPSS 2019 lisans soruları...

BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN (BTC) HAM PETROL BORU HATTI

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı ile başta Azeri petrolü olmak üzere, Hazar Bölgesi’nde üretilecek petrolün emniyetli, ekonomik ve çevresel açıdan uygun bir boru hattı sistemi aracılığıyla Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Ceyhan’a taşınması ve buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, 18 Kasım 1999 tarihinde Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında Hükümetlerarası Anlaşma imzalanmıştır. Hükümetlerarası Anlaşmanın eki olan Evsahibi Hükümet Anlaşması ise 19 Ekim 2000 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Ana İhraç Boru Hattı İştirakçileri arasında imzalanmıştır.

BTC boru hattının 1076 km’lik Türkiye bölümü BOTAŞ tarafından yapılmış olup boru hattının Türkiye kısmının işletimi BOTAŞ International Limited (BIL) tarafından yapılmaktadır.

Bakü ve Tiflis üzerinden ülkemize ulaşan ve 4 Haziran 2006 tarihinde işletmeye alınan BTC Ham Petrol Boru Hattı ile Azeri petrolünün yanı sıra üretime bağlı olarak Türkmen ve Kazak petrolleri de taşınmaktadır.