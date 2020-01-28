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28 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 19:27:54

Kova sevinçli, ikizler çıkmazda

Günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün çevrenizde olumsuz hayallere sahip kimseler bulunabilir. Onların her şeye olumsuz gözle bakmalarından etkilenmemeye çalışmalısınız. Eğer siz de onlara uyarsanız, gününüzü boşa geçirmiş olursunuz. Siz bir kadınsanız bir erkekten önemli bir hediye almanız ya da büyük bir iyilik görmeniz mümkündür. 

BOĞA

Pahalı hediye almanız ya da karşı cins ilişkilerinizle ilgili olan, hiç beklemediğiniz bir gelişmeye sevinmeniz olasıdır. Dikkat edeceğiniz şey, gelişmelerden şımarmamak ve yere sağlam basmaktır. Büyük hayaller kurmaya başlar ya da kendinizi dev aynasında görürseniz bu hayallerinizden uyanmanız üzücü olabilir.

İKİZLER

Evli ya da sürekli bir ilişkiniz varsa birlikte olduğunuz kimseyle hafif bir anlaşmazlık yaşamanız olasıdır. Bu anlaşmazlık çok önemsiz bir şey olabilir fakat canınızın sıkılmasına sebep olabilir. Genel olarak dikkatsiz ve dağınık yapıda olacağınız için karşılaşabileceğiniz anlaşmazlıklara sizin tutumlarınız da sebep olabilir.

YENGEÇ

Bugün karşı cinsin olumsuz davranışlarına hedef olabilirsiniz. Siz bir kadınsanız birlikte olduğunuz erkeğin bugün sizden uzakta olması ya da ihmalci tutumuyla canınızı sıkması olasıdır. Siz bir erkekseniz davranışlarınızla birlikte olduğunuz kadını kendinizden uzaklaştırabilirsiniz.

ASLAN

Bugün karşı cinsle yeni arkadaşlıklar kurmaya açık ve bu konularda şanslısınız. Ancak üzerinizdeki kararsız yapınız nedeniyle aşk hayatınızla ilgili fırsatları değerlendiremeyebilirsiniz. Eğer bu konuda çıkan bir fırsatın bir daha elinize geçmeyeceğini zannediyorsanız ne yapıp edip, gerekli girişimde bulunmalısınız. 

BAŞAK

Bugün tatil ya da ziyaret gibi bir amaçla yaşadığınız yerden uzakta bulunuyorsanız ya da bir yolculuğa çıkmak üzereyseniz yolculuklarda şanslı olduğunuzu bilerek rahat davranabilirsiniz. Eğer yolculuk durumunda değilseniz önceden planlanmadığı halde bazı arkadaşlarınız sizi arayıp, bir yerlere götürmek için zorlayabilirler. 

TERAZİ

Yapmayı planladığınız masrafların çok azıyla günü kapatmanız olasıdır. Pahalı hediyeler vermeye ve almaya açıksınız. Yakınlarınızın sizi sevindirecek sürprizleri olabilir ve yine aynı şekilde siz de çevrenize hoş sürprizler yapabilirsiniz. Olabilecek gelişmeler önümüzdeki günler için bazı planlar yapmanıza sebep olabilirler.

AKREP

Bazı duygusal karışıklıklarınız olmasına rağmen bugün her konuda inanılmaz derecede şanslısınız. Karşınızdaki kimselere istemeyerek kırıcı davranabilir ya da olmadık şeyler söyleyebilirsiniz fakat büyük ihtimalle onlar bunu ya fark etmeyecekler ya da fazla üzerinde durmayacaklardır. 

YAY

Yapmayı çok istediğiniz bir konuda, sizi çekemeyen birisinin engellemesiyle karşılaşmanız olasıdır. Bu durumda planlarınızı iptal etmek zorunda kalabilirsiniz. Durum sizi fazlasıyla sinirlendirse bile kendinize hakim olursanız hem tatsızlıkların çevrenize yayılmasını önlemiş olursunuz hem de yeni bir hareket planı yapabilirsiniz.

OĞLAK

Uzak bir yerden gelen güzel bir haber ya da yine uzak bir yerden gelen sevdiğiniz bir kimse olabilir. Fiziksel olarak son derece güçlü ve hareketlisiniz. Hemen hemen her durumda çok fazla aceleci davranabilir ve bu aceleciliğinizle olmadık sakarlıklara sebep olabilirsiniz. Bugün aile büyüklerinizden gelen bir sevinç yaşayabilirsiniz.

KOVA

Sevdiğiniz insanlarla bir arada bulunabilir, dinlendirici veya eğlenceli şeyler yapabilirsiniz. Önümüzdeki günlerle ilgili ve sizi memnun edebilecek olan bazı haberler almanız da olasıdır. Duygusal olarak son derece uyumlu ve hoşgörülü yapıda olmanıza rağmen karşı cins ilişkileriniz beklediğiniz seviyede olmayabilir.

BALIK

Fiziksel rahatsızlıklarınız varsa onlardan kurtulabilir ve çok daha güçlü hale gelebilirsiniz. Bekar bir kadınsanız evlilik konusu gündeme gelebilir ve bir karara bağlanabilir. Erkekseniz kadınlara son derece çekici görünebilirsiniz. Siz bir nakil aracı kullanıyorsanız her zamankinden daha uyanık olmaya gayret etmelisiniz. 

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