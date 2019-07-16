Kötü Çocuk filmi konusu ne? Kötü Çocuk filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Yağız Alp Akaydın'ın 2017 yılında yönetmiş olduğu Dram- Romantik kategorisindeki film Kötü Çocuk, beyaz perdede boy gösterdikten sonra bu kez televizyonda film sever izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Genç oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kötü Çocuk filminin başrollerini son dönemin iki popüler dizi ve film oyuncusu Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu üstleniyor. Bu akşam TV8 ekranlarında saat 20:00'da ekrana gelecek. İşte merak edilenler...

KÖTÜ ÇOCUK FİLMİ KONUSU NE?

Henüz daha bebekken babası tarafından terk edilen Kayla, annesi Nazlı'yla birlikte büyür. Zor dönemler geçiren Kayla, her şeye rağmen karakterli ve ne istediğini bilen biri olmayı başarır. Hayatının en önemli anlarında yanında olmayan babası hiç beklenmedik bir anda çıkagelir ve onu büyük şehirde daha iyi koşullarda yaşatmak istediğini söyler. Kayla istemeyerek olsa da hiç tanımadığı babasının yanına taşınır. Eski hayatına geri dönebilmek için can atan Kayla'nın yolu okulun ilk günü yakışıklı ve gizemli Meriç (Tolga Sarıtaş) ile kesişir. Genç adama aşık olan Kayla, eski güzel günlerini Meriç'le bulabileceğine inansa bambaşka gelişmeler olacaktır.

KÖTÜ ÇOCUK FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Afra Saraçoglu (Kayla)

Tolga Sarıtaş (Meriç)

Aytaç Şaşmaz (Ömer)

Sarp Akkaya (Vural)

Tülin Özen (Nazlı)