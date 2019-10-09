Koruma altındaki kuşları besleyen kişi, 13 bin 390 lira cezaya çarptırıldı

Bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki bir iş yerinde arama yapan ekipler, kafeste 7 florya (chloris chloris) ve 10 saka (carduelis carduelis) kuşu buldu.

Koruma altındaki türlerden olduğu belirlenen kuşlara, doğaya salınmak üzere el kondu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Şube Müdürlüğünce ismi açıklanmayan kişiye, tazminat ve idari olmak üzere 13 bin 390 lira ceza uygulandı.

AA