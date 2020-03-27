27 Mart 2020 Cuma 16:22:59 | Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 16:31:42
Koronavirüsü dinlemediler: Manisa'da caddeler doldu
Manisa’da koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal’ çağrılarına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu.
Koronavirüs salgını tüm Türkiye’de korku salarken, ‘evde kal’ çağrılarına çok sayıda vatandaş uymadı.
Koronavirüs salgını tehlikesine aldırış etmeyen kişiler, cadde ve sokakları doldurdu. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar, özellikle banka önlerindeki uzun kuyruklar oluşturdu.
Kimi vatandaşlar ise alışveriş için çarşıya gelirken, 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.