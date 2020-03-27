Koronavirüsü dinlemediler: Manisa'da caddeler doldu

Koronavirüs salgını tüm Türkiye’de korku salarken, ‘evde kal’ çağrılarına çok sayıda vatandaş uymadı.

Koronavirüs salgını tehlikesine aldırış etmeyen kişiler, cadde ve sokakları doldurdu. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar, özellikle banka önlerindeki uzun kuyruklar oluşturdu.

Kimi vatandaşlar ise alışveriş için çarşıya gelirken, 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.



