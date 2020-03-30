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30 Mart 2020 Pazartesi 10:19:42 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 10:22:51

Koronavirüsten korunurken dikkat! Zehirlenebilirsiniz

Bazı besinler koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirirken bazı besinler farkında olmadan zehirlenmeye sebep oluyor. Yanlış besin tüketimine karşı uyarıda bulunan Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Usta, koronavirüse karşı iyi geleceği söylenen greyfurtun fazla tüketiminin, ilaç kullanan kişilerde zehirlenmeye neden olabileceğini söyledi.

Bazı besinler zehirlenmelere sebep olabiliyor. Dünyada 30 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı insanlar da kişisel önlemlerini almaya devam ediyor. Bu önlemler kapsamında, virüse karşı vücut direncini artırmak için kullanılan C vitamini içeren ürünlerin tüketimi, son dönemde arttı.

Ancak Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, C vitamini içeren diğer ürünlerden farklı olarak sadece greyfurtta bulunan 'furanokumarin' maddesinin tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. DHA’ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Usta, bu madde nedeniyle greyfurtun fazla tüketiminin, ilaç kullanan insanları ölüme götürebildiğini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin ilaç kullanma potansiyeli olduğunu belirten Usta, bu dönemde greyfurt suyu tüketmenin doğru olmadığını kaydetti.

“BU MADDE SADECE GREYFURTTA VAR”

Fazla greyfurt tüketiminin ilaç kullananlarda yan etkilere yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Usta, "Son zamanlarda koronavirüse iyi gelecek ürünler arasında, C vitamini bulunan ürünler ön plana çıkarılıyor. Halkımız da bundan dolayı haklı olarak çok fazla portakal ve greyfurt tüketmeye yöneliyor. Yalnız greyfurtta diğer C vitamini içeren ürünlerden ayrı olarak furanokumarin maddesi var. Fazla greyfurt tüketilirse ilaç kullanımıyla birlikte yan etkiyi ortaya çıkarır. Üst üste 2-3 gün tüketmek bile karaciğerdeki fonksiyonları baskılayacaktır" diye konuştu.

"40 KAT ARTIRIYOR"

Fazla greyfurt tüketimi halinde, ilaçlar karaciğere uğradığında yok edilemeyeceği için zararlı ve toksik düzeylere çıkacağını belirten Prof. Dr. Usta, şunları söyledi:

 "Yapılan çalışmalar sonucunda greyfurt suyu içen ve ilaç kullanan hastaların yüzde 80'inde bu sorun ortaya çıkmıştır. Yani ilaç normalinden 40 kat daha fazla kana karışıyor ve kanda zehirlenme yapabiliyor. Potansiyel olarak bu virüsü kapma riskimiz var ve bu yüzden ilaç kullanma potansiyeli de taşıyoruz. Bu nedenle özellikle bu dönemde greyfurt suyu tüketmek doğru değil.’’

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