  • Bist 100
    89643.7
  • Dolar
    6,6111
  • Euro
    7,2599
  • Altın
    338,8520
İstanbul
9 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Konya'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan bazıları tahliye edildi Konya'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan bazıları tahliye edildi
KİT'lerin istihdam verileri KİT'lerin istihdam verileri
Cezayir'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 44'e yükseldi Cezayir'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 44'e yükseldi
Bakan Koca: Toplam vaka sayımız 13 bin 531'e, can kaybımız ise 214'e yükseldi Bakan Koca: Toplam vaka sayımız 13 bin 531'e, can kaybımız ise 214'e yükseldi
112'yi arayıp yardım istedi, gelen sağlık ekibine dehşeti yaşattı 112'yi arayıp yardım istedi, gelen sağlık ekibine dehşeti yaşattı
Sancaktepe'de iş yerinde korkutan yangın Sancaktepe'de iş yerinde korkutan yangın
Hollanda'da sağlık personeline Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür Hollanda'da sağlık personeline Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı
New Jersey'de bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti New Jersey'de bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Vakıf Katılım, 5 milyon TL bağışta bulundu Vakıf Katılım, 5 milyon TL bağışta bulundu
Alman Kriminal Dairesi: Hanau saldırısı ırkçı motiflere dayanıyordu Alman Kriminal Dairesi: Hanau saldırısı ırkçı motiflere dayanıyordu
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm: Paraları 100 derecede kaynatıyor Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm: Paraları 100 derecede kaynatıyor
Afrika'nın 6 ülkesinde henüz Kovid-19 vakası görülmedi Afrika'nın 6 ülkesinde henüz Kovid-19 vakası görülmedi
Yunanistan'da sığınmacılar arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi Yunanistan'da sığınmacılar arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi
G20'den 'yoksul ülkelerin borç kırılganlığı riskini' çözme hedefi G20'den 'yoksul ülkelerin borç kırılganlığı riskini' çözme hedefi
Meclis Hastanesinde görevli doktorun ikinci Kovid-19 testi pozitif çıktı Meclis Hastanesinde görevli doktorun ikinci Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kırklareli Valisi Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı Kırklareli Valisi Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı
İnfaz düzenlemesi Meclis'te! '2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz' İnfaz düzenlemesi Meclis'te! '2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz'
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüs testi pozitif çıktı Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Mart 2020 Salı 19:06:52 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 20:13:03

Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm: Paraları 100 derecede kaynatıyor

Ordulu esnaf Orhan Sarı, bakkal dükkanındaki paraları 100 derecelik suda kaynatarak, dezenfekte ediyor. En çok mikrobun parada olduğunu iddia eden Sarı, çamaşır suyu ile dezenfekte etmeyi dahi düşündüğü paraları, müşterilerine temiz bir şekilde teslim ediyor.

Ordulu esnaf, korona virüsüne (Covid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecelik kaynar suda kaynatarak dezenfekte ediyor. Virüse karşı Karadeniz usulü çözümü görenler ise şaşırıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 25 yıldır bakkal dükkanı işleten 55 yaşındaki Orhan Sarı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan koronavirüse karşı Karadeniz usulü bir çözüm buldu. Gün içerisinde elden ele dolaşan paralardan virüs yayılma riskinin çok yüksek olduğunu söyleyen Sarı, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecede kaynattığı suyun içerisine yerleştirerek, dezenfekte ediyor, ardından da kurutuyor. Paraları, çorba gibi karıştırmaya gerek olmadığını ve banknotların asla zarar görmediğini ifade eden Sarı, koronavirüs yayılmadan önce de paraları aralıklarla kolonya ile dezenfekte ettiğini belirtiyor. Esnafın bulduğu bireysel çözüm ise akıllara, ‘Karadeniz fıkralarını’ getiriyor.

PARALAR BİRİKİNCE KAYNAR SUYA ATIYORUM

Günlük biriken paraları, belirli bir miktar birikince 100 derece kaynayan suya atıp dezenfekte ettiğini ifade eden Orhan Sarı, “Biraz birikince kaynar suya atıyorum. Zaten paraları kaynar suya atıp-çıkartınca dahi yeterli oluyor, paralara zararı olmuyor. Kaynar suya atı temizlediğim paraları sonrasında da kurutuyorum. Müşteriye verdiğim paralar da bu sayede temiz oluyor” dedi.

ÇAMAŞIR SUYUNA KOYMAYI DÜŞÜNDÜM

En çok mikrop barındıranlar arasında paraların da yer aldığını ve insanların daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Sarı, dezenfekte aşamasında banknotları çamaşır suyu ile dahi temizlemeyi düşündüğü söyledi. Sarı, şu ifadelere yer verdi:

“Paralar elden ele dolaşıyor, günlük yüz kişinin eline geçiyor. Kimisi ister istemez tükürükle bile para sayabiliyor. O yüzden ben de dikkat ediyorum. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Dezenfekte etmek için çamaşır suyuna koymayı düşündüm, paranın yapısını bozacağı için vazgeçtim. Ben de bu sayede bireysel tedbirimi aldım. Dükkanın kapısını da kapattım, kimseyi içeriye almıyorum. Bir şeyler isteyenlere de kapıdan veriyorum. Takip mesafesini de koruyorum.”

KİMİ BEĞENİYOR KİMİ GEREKSİZ GÖRÜYOR

İnsanların, virüsten ve diğer salgın hastalıklardan korunması için temizliğe ve dezenfekteye önem vermeleri gerektiğine de vurgu yapan Sarı, en çok virüsün parada olduğunu belirterek, bazı insanların uygulamayı takdir ettiğini, kimilerinin ise gereksiz bulduğunu sözlerine ekledi.

İHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER