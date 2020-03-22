Koronavirüs servisine giremeyen hasta yakını dehşet saçtı

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle hastane yatırılan annesini görmek isteyen Murat D. karantina servisine girmek istedi.

İKİ GÜVENLİĞİ BIÇAKLADI



Hastane güvenliği karantina katına girilemeyeceğini ve yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bunun üzerine Murat D. ile güvenlikçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma diğer görevlilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Bir süre sonra tekrar hastaneye gelen saldırgan elindeki bıçakla kendini engelleyen güvenlikçilere saldırdı. Olayda Minur Bağtur ile Ferhat Kırmızı bıçakla yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI



İhbar üzerin ola yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler saldırganı hastanede yakalayarak gözaltına aldı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Bıçaklı saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerine ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Saldırıda ağır yaralanan güvenlik görevlisi Minur Bağtur Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Saldırıda hafif yaralanan Ferhat Kırmızı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayı gören bir hasta yakını "Hasta yakını içeri girmek istedi, güvenlikçiler de yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bıçaklamış ama onu görmedim. Polisler geldi yakaladı yapanı. Güvenlikçilerden biri ağırdı başka hastaneye götürdüler" diye konuştu.

Emniyette işlemleri tamamlanan Murat D., adliyeye beyaz tulum ve maske ile sevk edildi.