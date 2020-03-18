18 Mart 2020 Çarşamba 09:04:05 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 09:05:18
Koronavirüs salgınında bir ilk! 17 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında dünyada ilk kez bir köpek hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış ardından tedavi ile yenmeyi başarmıştı.
New York Post’un South China Morning Post’dan edindiği bilgilere dayandırdığı habere göre, bugüne kadar corona virüs salgını nedeniyle ilk köpek ölümü yaşandı. Aynı habere göre virüsün bulaştığı 17 yaşındaki Pomeranian cinsi köpek Hong Kong’da hayatını kaybetti.
Köpeğin 60 yaşındaki sahibi geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalanmış ve uygulanan tedavi sonrası virüsü yenmeyi başarmıştı.