Koronavirüs salgınında bir ilk! 17 yaşında hayatını kaybetti

New York Post’un South China Morning Post’dan edindiği bilgilere dayandırdığı habere göre, bugüne kadar corona virüs salgını nedeniyle ilk köpek ölümü yaşandı. Aynı habere göre virüsün bulaştığı 17 yaşındaki Pomeranian cinsi köpek Hong Kong’da hayatını kaybetti.

Köpeğin 60 yaşındaki sahibi geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalanmış ve uygulanan tedavi sonrası virüsü yenmeyi başarmıştı.