Sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 19 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı; "Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 19 kişi gözaltına alındı" açıklaması yapıldı.

Sosyal medyada asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları yaptığı tespit edilen 93 şüpheliden 19’u gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

Son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan Coranavirüs (COVID-19) hastalığı ile ilgili olarak; “virüsün ülkemizde de salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı” yönünde, gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanılmak suretiyle sosyal medya üzerinden toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar görülmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, söz konusu bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kullanıcıların tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarda; 93 şüpheli şahıs tespit etmiştir.

Bu şüphelilerden 19'u gözaltına alınırken, diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir ifadelerine yer verildi.

İHA