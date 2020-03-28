Koronavirüs önlemi sonrası otogarda dikkat çeken görüntü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelge, 81 il valiliğine gönderildi.

Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasının engellenmesi ile toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleriyle ilgili ek tedbirlerin alınması zaruriyetinin oluştuğu belirtildi. Genelde sonrası ise çok sayıda otobüs seferi iptal edildi. 15 Temmuz Şehitler Otogarı, seyahat kısıtlamasının ardından havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde hafta sonu yoğunluğun yaşandığı otogarda sakinliğin olduğu görüldü.