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11 Mart 2020 Çarşamba 14:28:01 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 14:29:13

Koronavirüs kolonya piyasasını hareketlendirdi

Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından vatandaşlar dezenfektan malzemeleri almak için marketlere akın etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece Türkiye’de koronavirüs vakası tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar kolonya almak için kolonya satan iş yerlerine akın etti.

"Normalde bayramlar da böyle olurdu"

Bir kolonya işletme sahibi, "Normalde bayramlar haricinde bu kadar yoğunluk olmaz. Belirli bir müşteri potansiyelimiz olsa da bu kadar yoğun olması ve herkesin limon kolonyası alması normal değil. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Aslında insanların koronavirüs çıkmadan da normal zamanda da kolonyayı dışarıda dezenfektan olarak kullanmaları gerekiyor. Belki bundan sonra insanlar daha sağlıklı yaşamak için, daha temiz olmak için kullanabilirler. Evde sık sık elimizi yıkıyoruz ama dışarıda bulunduğumuzda en güzeli sadece limon kolonyasıdır. Biz dezenfektan da üretiyoruz. Ancak alkolün ekstra bir dezenfektan özelliği var. O yüzden limon kolonyasını herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

Yüksek talebe hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen işletme sahibi, "Bugün hazırlıksız yakalandık. Normalde, bayram zamanlarında, müşterilere hizmet veririz ama dışarıya çok fazla siparişimiz olmaz. Belli bir orandaki siparişlere de hazırlığımız vardır. Bu sefer dışarıya da çok fazla kargo yaptık. O yüzden bugün kendi müşterilerimize bakamadık. Böyle giderse gece çalışıp üretim yaparız. Yarın bu sıkışıklığı yaşamamak için daha hazırlıklı oluruz. Son çare olarak kargoları da keserek dışarıya vermemeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

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