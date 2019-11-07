Korkunç olay Müge Anlı’da ortaya çıktı! Öldürdüğünü itiraf etti

9 gündür kayıp olan 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ı arayan annesi ve kardeşi dün Müge Anlı'nın programına katıldı. Ailenin Gökhan Özkan'ın araba almak için Ercan Orhan ile görüşmeye gittiğini söylemesi üzerine Orhan, programa telefonla bağlandı.

Gökhan Özkan ile birlikte insan kaçakçılığı yaptığını söyleyen ve çelişkili açıklamalar yapan Ercan Orhan, canlı yayının ardından Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Ercan Orhan sorgusunda Gökhan Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Orhan "Otomobilin içinde vurdum. Yaralıydı. Kardeşini aradı. Bir süre kolonya ile müdahale ettim. Kurtarmaya çalıştım baktım ki olmuyor, bıraktım. Arıklı Köyü civarına geldiğinde otomobilden indirip kafasına ateş ettim. Cesedi orada bıraktım. Av tüfeğini de olay yerine 25 km ötedeki dere yatağına attım." dedi.