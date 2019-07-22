Korkunç olay! Köy muhtarı: İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz, hepimiz şoktayız

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yazıcık köyünde meydana geldi. Mantar toplamak için yeğeni Aydemir Arslan'la birlikte ormanlık alana giden Sefer Arslan'a ayı saldırdı. Sefer Arslan, ayı saldırısı sonucu ağır yaralanarak yere yığıldı. Ayının saldırısından son anda kaçarak kurtulan Aydemir Arslan ise köylülerden yardım istedi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerle birlikte ormana giden köylüler, Sefer Arslan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcılığın incelemesinin ardından Arslan’ın cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köy muhtarı Ramazan Tabak, bölgede bugüne kadar ayı saldırısıyla karşılaşmadıklarını belirterek, “İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Hepimiz şoktayız” diye konuştu.

(DHA)