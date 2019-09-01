  • Bist 100
    96718.5
  • Dolar
    5,8352
  • Euro
    6,4329
  • Altın
    283,0690
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yıllardır merak edilen konu: Beyin, kararlarımızı nasıl veriyor? Yıllardır merak edilen konu: Beyin, kararlarımızı nasıl veriyor?
Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir golcü daha
Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu
Meteoroloji'den Türkiye genelinde önümüzdeki 5 gün hava tahminleri Meteoroloji'den Türkiye genelinde önümüzdeki 5 gün hava tahminleri
Korkunç olay! İzmir'de 5 yaşındaki Eymen, dövülerek öldürüldü Korkunç olay! İzmir'de 5 yaşındaki Eymen, dövülerek öldürüldü
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması: 39 ilçede denetim İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması: 39 ilçede denetim
Isparta'da keçi kıl kırkımı şöleninde renkli anlar yaşandı Isparta'da keçi kıl kırkımı şöleninde renkli anlar yaşandı
Radamel Falcao'ya rüya gibi karşılama Radamel Falcao'ya rüya gibi karşılama
Bu habere bakmadan karar vermeyin! İkinci el otomobil almanın püf noktaları Bu habere bakmadan karar vermeyin! İkinci el otomobil almanın püf noktaları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü
Sosyolog Immanuel Wallerstein 89 yaşında hayatını kaybetti Sosyolog Immanuel Wallerstein 89 yaşında hayatını kaybetti
Hong Kong'da protestocular havalimanı yakınındaki yolları kapattı Hong Kong'da protestocular havalimanı yakınındaki yolları kapattı
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye 'Ahmet Kaya'lı gönderme: Nereden baksan tutarsızlık Başkan Erdoğan'dan CHP'ye 'Ahmet Kaya'lı gönderme: Nereden baksan tutarsızlık
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Luiz Gustavo İstanbul'da Fenerbahçe'den bir bomba daha! Luiz Gustavo İstanbul'da
Sakarya'da vahşet! Tartıştığı babasını keser ve bıçakla öldürdü Sakarya'da vahşet! Tartıştığı babasını keser ve bıçakla öldürdü
Aksaray'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı Aksaray'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Trablus'taki Mitiga Havalimanı'ndan uçuşlar durduruldu Trablus'taki Mitiga Havalimanı'ndan uçuşlar durduruldu
"Palamut açısından dün gece son 10 yılın en verimsiz balık sezonu başlangıcını yaptık" "Palamut açısından dün gece son 10 yılın en verimsiz balık sezonu başlangıcını yaptık"
Yusuf Yazıcı ilk kırmızı kartını gördü Yusuf Yazıcı ilk kırmızı kartını gördü
Medipol Başakşehir, Başkent'ten üç puanla dönüyor Medipol Başakşehir, Başkent'ten üç puanla dönüyor
Dorian Kasırgası'nın şiddeti Kategori 5'e yükseldi, acil durum ilan edildi! Dorian Kasırgası'nın şiddeti Kategori 5'e yükseldi, acil durum ilan edildi!
Başkan Erdoğan Konya'da ziyaretlerde bulundu Başkan Erdoğan Konya'da ziyaretlerde bulundu
TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde muhtarlarla buluştu TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde muhtarlarla buluştu
Antalya'daki kuyumcu hırsızlığında şüpheli serbest bırakıldı Antalya'daki kuyumcu hırsızlığında şüpheli serbest bırakıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Eylül 2019 Pazar 22:09:52 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 22:41:31

Korkunç olay! İzmir'de 5 yaşındaki Eymen, dövülerek öldürüldü

İzmir'in Buca ilçesinde, polis ekiplerinin, Eymen Sadık Durak'ın (5) annesi M.D.'den (25), şiddet gördüğü ihbarı üzerine başlattığı araştırmada, çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Polisin takibi sonucu yakalanan anne M.D.'nin verdiği ifadesinde Eymen'in, erkek arkadaşı S.E. (37) tarafından dövülmesi sonucu yaşamını yitirince elleri ve ayakları bağlanarak poşet içinde kullanılmayan bir tandır içine konulduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili anne M.D. ile erkek arkadaşı S.E. ve kardeşi E.E. gözaltına alındı.

Geçen hafta İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşinden ayrıldığı öğrenilen M.D.'nin oğlu Eymen Sadık D.'ye iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Buca ilçesinde belirlenen adrese giden ekipler, Eymen'in ve annesi M.D.'nin bir süredir eve gelmedikleri bilgisini aldı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de soruşturmaya dahil edildi. Araştırmada M.D.'nin ilçedeki yakınlarının evinde olduğu belirlendi.

ANNENİN KORKUNÇ İTİRAFI

Operasyon düzenleyen polis, M.D.'yi evde yakalarken küçük Eymen'i bulamadı. Polislerin, Eymen'in nerede olduğu yönündeki sorusuna M.D., bir akrabasının yanında olduğu söyledi. Çocuğun ısrarla getirilmesi yönünde polisin baskı yapması üzerine önce çelişkili ifadeler veren M.D., ardından oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan M.D.'nin ifadesinde, Eymen'in birlikte yaşadığı S.E. tarafından dövüldüğü sırada nefessiz kalıp yere düştüğünü keydetti. Daha sonra Eymen'in öldüğünü anladıklarını ve korktukları için cansız bedenini Buca ilçesinin kırsal Kaynaklar Mahallesi'ne götürüp, kullanılmayan tandır içine koyduklarını itiraf ettiği öğrenildi.

TALİHSİZ ÇOCUĞUN ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine, M.D'nin gösterdiği yerde arama yapan polis, korkunç gerçekle karşılaştı. Ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtıklarında içinde Eymen'in elleri ve ayakları bağlanmış poşet içindeki cesedi bulundu.

ŞÜPHELİ İLE KARDEŞİ YAKALANDI

Polis, başlattığı çalışmayla kısa sürede cinayet şüphelisi S.E. ile olayda ağabeyine yardım ettiği gerekçesiyle kardeşi E.E.'yi (29) gözaltına aldı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları devam ediyor.

ANNE İLE EYMEN'İN DNA'SI KARŞILAŞTIRILACAK
 
İzmir'in Buca ilçesinde şiddet gördüğü ihbarı üzerine polisin yürüttüğü soruşturmada vahşiçe öldürüldüğü anlaşılan 5 yaşındaki Eymen Sadık D.'nin gözaltında bulunan annesi Mine D.'nin Eskişehir'de yaşayan akrabaları, kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Kimlik tespiti için morga giren yakınları, cenazenin uzun bir süre beklemesinden dolayı tanınmayacak hale geldiği için kimlik tespiti yapılamadı. Bunun üzerine, yarın anne Mine D.'den alınacak DNA ile küçük Eymen'in DNA'sı karşılaştırılacak. 

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ