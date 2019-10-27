Korkunç cinayet: Kıskandım öldürdüm gömdüm

Polis yaptığı araştırmada, Seyman’ın son olarak komşusu Ali Malkaya (42) ile görüldüğü bilgisine ulaşınca Malkaya gözaltına alındı. Malkaya’nın çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, bu kez aracının GPS kayıtlarını çıkardı. Aracın Silivri’ye gittiği belirlendi. Silivri’ye giderken Malkaya’nın yanında Seyman görülürken, dönüşte yalnız olduğu da tespit edildi. Malkaya görüntülerden sonra cinayeti itiraf ederek, “Seyman komşumdur. Beni her gördüğünde sevgilim S.B.’yi (25) sorardı. Kıskandım. Son karşılaşmamızda yine sorunca öldürmeye karar verdim. ‘Seni pikniğe Silivri’ye götüreyim S.B.’de orada’ dedim. Dayımın çiftliğine götürdüm. Başına arkadan ateş ederek öldürdüm. Bahçede çukur açarak gömdüm, üzerindeki eşyaları yaktım” dedi. Olay yerinde yapılan kazıda ise Seyman’ın cesedi bulundu. Adliyeye çıkarılan Ali Malkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)