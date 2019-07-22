  • Bist 100
    101945
  • Dolar
    5,6795
  • Euro
    6,3749
  • Altın
    259,1670
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ASELSAN ve Turkcell’den ilk yerli ve milli 5G uyumlu mobil iletişim anteni ASELSAN ve Turkcell’den ilk yerli ve milli 5G uyumlu mobil iletişim anteni
Belinde 6 yıl önce unutulan neşter ucunu mıknatısla buldu Belinde 6 yıl önce unutulan neşter ucunu mıknatısla buldu
Mutlaka başvurun! İşte yaşlı için karşılıksız verilen 8 destek Mutlaka başvurun! İşte yaşlı için karşılıksız verilen 8 destek
Banu Alkan'dan Ela şarkısıyla ortalığı sallayan Reynmen hakkında olay yorum Banu Alkan'dan Ela şarkısıyla ortalığı sallayan Reynmen hakkında olay yorum
İngiltere'nin Avrupa Bakanı Alan Duncan istifa etti İngiltere'nin Avrupa Bakanı Alan Duncan istifa etti
Jeopolitik riskler Asya'da merkez bankalarını harekete geçirdi Jeopolitik riskler Asya'da merkez bankalarını harekete geçirdi
Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını yaptı, 106.000 hedefe girdi Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını yaptı, 106.000 hedefe girdi
Kuşak-Yol projesi çerçevesinde Türkiye-Çin ilişkileri Kuşak-Yol projesi çerçevesinde Türkiye-Çin ilişkileri
Bungee Jumping yaparken dehşeti yaşadı! Bungee Jumping yaparken dehşeti yaşadı!
Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli... Gören hayran kalıyor Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli... Gören hayran kalıyor
Korku dolu anları anlattı: O kepçe olmasaydı en az 50-60 kayıp vermiştik Korku dolu anları anlattı: O kepçe olmasaydı en az 50-60 kayıp vermiştik
Düğünde maganda dehşeti: Tüfeğiyle 2 kişiyi yaraladı Düğünde maganda dehşeti: Tüfeğiyle 2 kişiyi yaraladı
İranlı siyasetçilere göre Tahran nükleer anlaşmada kalacak İranlı siyasetçilere göre Tahran nükleer anlaşmada kalacak
Hürjet Projesi'nde 'Ön Tasarım Gözden Geçirme' aşaması başarıyla tamamlandı Hürjet Projesi'nde 'Ön Tasarım Gözden Geçirme' aşaması başarıyla tamamlandı
Düzce'deki selde kaybolan 4'ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları aralıksız devam ediyor Düzce'deki selde kaybolan 4'ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları aralıksız devam ediyor
Gün kurusu kayısı, deney hayvanlarının karaciğerini yeniledi Gün kurusu kayısı, deney hayvanlarının karaciğerini yeniledi
Gülhanım'ın cinayet sanığı eski eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi Gülhanım'ın cinayet sanığı eski eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları... Ağır darbe vuruldu İstanbul'da uyuşturucu operasyonları... Ağır darbe vuruldu
YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer
Sevindiren gelişme: Türkiye, turizmde tarihi rekora koşuyor Sevindiren gelişme: Türkiye, turizmde tarihi rekora koşuyor
Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür Barcelona ve Pique'den Trabzonspor'a teşekkür
Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'ı bırakmama kararı aldı Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'ı bırakmama kararı aldı
Gannuşi başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı Gannuşi başkent Tunus'tan birinci sıra milletvekili adayı
Rosteh Başkanı Çemezov: S-400'lerin ortak üretiminde müzakereler devam ediyor Rosteh Başkanı Çemezov: S-400'lerin ortak üretiminde müzakereler devam ediyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:12:30 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:14:50

Korku dolu anları anlattı: O kepçe olmasaydı en az 50-60 kayıp vermiştik

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde selin vurduğu Uğurlu köyünde yaşayan Oğuzhan Tandoğan isimli vatandaş, sel anında vatandaşların büyük panik yaşadıklarını belirterek, Kaymakamlığa ait kepçenin yardıma gelmesi sonrası 50-60 kişinin kaybolmaktan kurtulduğunu söyledi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde selin yaraları sarılıyor. Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde kaybolan 5 vatandaşın arama çalışmaları devam ederken, ekipler de bölgede onarım çalışmalarını sürdürüyor. Uğurlu köyünde yaşayan Oğuzhan Tandoğan isimli vatandaş da onlarca insanın mahsur kaldığı, selin yerle bir ettiği köyde yaşadıklarını anlattı. Sel anında Kaymakamlık tarafından bölgeye gönderilen bir kepçeyle insanları kurtardıklarını ifade eden Tandoğan, Akçakoca Jandarma İl Komutanının yardımıyla köyde kayıp verilmediğini ifade etti. Sel anında vatandaşların büyük bir panik yaşadığını söyleyen Tandoğan, Esmahanım köyünde yaşayan vatandaşlara ise heyelan nedeni ile ulaşamadıklarını kaydetti.

“O KEPÇE OLMASAYDI EN AZ 50-60 KAYIP VERMİŞTİK”  

Esmahanım köyünde yaşayan insanlara ulaşamadıklarını ve daha sonra Uğurlu köyündeki vatandaşları kurtardıklarını ifade eden Oğuzhan Tandoğan, “Biz gece Esmahanım köyüne ulaşmaya çalıştık. Heyelan olduğu için gidemedik. Bizim dönüm noktamız orası oldu. Biz oraya geçebilseydik orada mahsur kalacaktık. Buraya müdahale edemeyecektik. Bizim Uğurlu köyünde kayıp vermememiz, komutanlarımızla burada olmamız sayesinde oldu. Kaymakamlığın kepçesi vardı. Onun burada olması bizim için büyük avantaj oldu. O kepçe olmasaydı en az 50-60 kayıp vermiştik. Çünkü köyün bir tarafındaki evler mahsurdu. İlk sel geldiğinde insanlar bir şey olmayacak sandı. İkinci sel yağmur yağmadan gürültüyle geldiği için kimse anlayamadı. Zaten 4 kademe su geldi. İlk geldiğinde evleri aldı, sonra bizi sardı, 3. Kademede ise hayatı felç etti. Biz de kepçe yardımıyla kurtulduk” dedi.
 
“HAYATLARINDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞLERDİ”

Olay anında vatandaşların büyük panik yaşadığını ifade eden Tandoğan, “Akçakoca Jandarma Komutanımızın kurtulmamızda çok büyük etkisi var. Burada ahırda mahsur kalan bir amacımızı, bir teyzemiz vardı. Onları alamadık. Komutanımız canını ortaya koydu adeta. Kepçeci ile birlikte giderek onları aldılar. Binbaşının ve kepçecinin olması bizim ölü vermememizi sağladı. Çoğu insanlar da bilmiyordu. İnsanlar olayı bilip dışarıda olsaydı ölü sayısı artmazdı. Çünkü insanlar bilmiyordu, panik yaptılar. İnsanlar evlerini, arabalarını bırakmıyordu. Zorla aldık. İnsanlar şaşırdı, çünkü hayatlarında böyle bir şey görmemişlerdi” diye konuştu.

DÜZCE'DE SELDE KAYBOLAN 5 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

DÜZCE'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 4'ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları Uğurlu köyünde devam ediyor.

Düzce´de Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesinin Esmahanım köyü oldu. Selde, 4´ü çocuk, 2´si kadın, 1´i erkek olmak üzere toplam 7 kişi kayboldu. Cuma günü eşi ve çocuğuyla birlikte kaybolan Fatma Töngel'in (42) cesedi bulundu. Töngel, önceki gün toprağa verilirken dün de eşi Cengiz Töngel'in (53) cesedine ulaşıldı.

Arama çalışmaları, bu sabah günün ilk ışıklarıyla yeniden başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, İtfaiye ve DAKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalar, Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki bölge ile Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleşim noktasında yoğunlaştırıldı.
 
Drone da kullanılan arama çalışmalarında AFAD ekipleri eğitimli iz-takip köpekleri ile bölgeyi karış karış tarıyor. Su altı ekipleri de suyun altındaki her noktaya bakarak, kayıplara dair iz arıyor

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
 
Öte yandan sel nedeniyle Akçakoca´da ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı. Sahillerin ağaçlarla dolması, denizin çamur rengine bulanması nedeniyle alınan karar sonrasında plajlara, `18 Temmuzda yaşanan sel felaketi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar denize girilmesi kesinlikle yasaktır´ tabelaları konuldu.
 
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Selden dolayı plajlar atıklarla, ağaçlarla doldu. Kanalizasyon kaçağı da olabilir. Halkımızın ve turistlerin can güvenliği için denize girmeyi geçici olarak yasakladık" dedi.

(DHA)

Tarihi projede flaş gelişme! Türkiye'den kritik hamle!
Türkiye'den ABD'ye çok sert 'İncirlik' çıkışı!
Düzce'de selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Aranan teröristler listesine iki çizik daha!
Kediden kurtarıp, bakımını yaptığı yavru karga yanından ayrılmıyor
10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur? Tazminatta 10 yıl formülü!
Yönünü şaşıran AB konu dışı kalacak
İşte yeni taban aylıklar! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
İran medyası duyurdu! O ABD'liler idam edilecek!
Kurban bereketi! 25 milyar ciro
Amerikan gazetesinden flaş iddia! Trump, Erdoğan'a güvence verdi
'Mavi tişörtlü' ortaya çıktı
Devrim niteliğinde gelişme! Kamu kaynakları vatandaşa açılacak
Eller tetikte, asker 'vur' emri bekliyor
Dünya yıldızını Galatasaray'a bedavaya getiriyor
LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı
S-400 1. Filo'nun arması belli oldu: 'Oğuz' detayı dikkat çekti
Dev operasyon! Tam bir ton ele geçirildi
Otoparklar döviz mezarlığı gibi
Dar gelirliye ucuz konut
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ