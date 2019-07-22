Korku dolu anları anlattı: O kepçe olmasaydı en az 50-60 kayıp vermiştik

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde selin yaraları sarılıyor. Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde kaybolan 5 vatandaşın arama çalışmaları devam ederken, ekipler de bölgede onarım çalışmalarını sürdürüyor. Uğurlu köyünde yaşayan Oğuzhan Tandoğan isimli vatandaş da onlarca insanın mahsur kaldığı, selin yerle bir ettiği köyde yaşadıklarını anlattı. Sel anında Kaymakamlık tarafından bölgeye gönderilen bir kepçeyle insanları kurtardıklarını ifade eden Tandoğan, Akçakoca Jandarma İl Komutanının yardımıyla köyde kayıp verilmediğini ifade etti. Sel anında vatandaşların büyük bir panik yaşadığını söyleyen Tandoğan, Esmahanım köyünde yaşayan vatandaşlara ise heyelan nedeni ile ulaşamadıklarını kaydetti.



“O KEPÇE OLMASAYDI EN AZ 50-60 KAYIP VERMİŞTİK”

Esmahanım köyünde yaşayan insanlara ulaşamadıklarını ve daha sonra Uğurlu köyündeki vatandaşları kurtardıklarını ifade eden Oğuzhan Tandoğan, “Biz gece Esmahanım köyüne ulaşmaya çalıştık. Heyelan olduğu için gidemedik. Bizim dönüm noktamız orası oldu. Biz oraya geçebilseydik orada mahsur kalacaktık. Buraya müdahale edemeyecektik. Bizim Uğurlu köyünde kayıp vermememiz, komutanlarımızla burada olmamız sayesinde oldu. Kaymakamlığın kepçesi vardı. Onun burada olması bizim için büyük avantaj oldu. O kepçe olmasaydı en az 50-60 kayıp vermiştik. Çünkü köyün bir tarafındaki evler mahsurdu. İlk sel geldiğinde insanlar bir şey olmayacak sandı. İkinci sel yağmur yağmadan gürültüyle geldiği için kimse anlayamadı. Zaten 4 kademe su geldi. İlk geldiğinde evleri aldı, sonra bizi sardı, 3. Kademede ise hayatı felç etti. Biz de kepçe yardımıyla kurtulduk” dedi.



“HAYATLARINDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞLERDİ”

Olay anında vatandaşların büyük panik yaşadığını ifade eden Tandoğan, “Akçakoca Jandarma Komutanımızın kurtulmamızda çok büyük etkisi var. Burada ahırda mahsur kalan bir amacımızı, bir teyzemiz vardı. Onları alamadık. Komutanımız canını ortaya koydu adeta. Kepçeci ile birlikte giderek onları aldılar. Binbaşının ve kepçecinin olması bizim ölü vermememizi sağladı. Çoğu insanlar da bilmiyordu. İnsanlar olayı bilip dışarıda olsaydı ölü sayısı artmazdı. Çünkü insanlar bilmiyordu, panik yaptılar. İnsanlar evlerini, arabalarını bırakmıyordu. Zorla aldık. İnsanlar şaşırdı, çünkü hayatlarında böyle bir şey görmemişlerdi” diye konuştu.



DÜZCE'DE SELDE KAYBOLAN 5 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

DÜZCE'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde Esmahanım köyünde sel sularına kapılıp kaybolan 4'ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları Uğurlu köyünde devam ediyor.

Düzce´de Çarşamba günü yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesinin Esmahanım köyü oldu. Selde, 4´ü çocuk, 2´si kadın, 1´i erkek olmak üzere toplam 7 kişi kayboldu. Cuma günü eşi ve çocuğuyla birlikte kaybolan Fatma Töngel'in (42) cesedi bulundu. Töngel, önceki gün toprağa verilirken dün de eşi Cengiz Töngel'in (53) cesedine ulaşıldı.



Arama çalışmaları, bu sabah günün ilk ışıklarıyla yeniden başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, İtfaiye ve DAKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalar, Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki bölge ile Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleşim noktasında yoğunlaştırıldı.



Drone da kullanılan arama çalışmalarında AFAD ekipleri eğitimli iz-takip köpekleri ile bölgeyi karış karış tarıyor. Su altı ekipleri de suyun altındaki her noktaya bakarak, kayıplara dair iz arıyor

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI



Öte yandan sel nedeniyle Akçakoca´da ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı. Sahillerin ağaçlarla dolması, denizin çamur rengine bulanması nedeniyle alınan karar sonrasında plajlara, `18 Temmuzda yaşanan sel felaketi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar denize girilmesi kesinlikle yasaktır´ tabelaları konuldu.



Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Selden dolayı plajlar atıklarla, ağaçlarla doldu. Kanalizasyon kaçağı da olabilir. Halkımızın ve turistlerin can güvenliği için denize girmeyi geçici olarak yasakladık" dedi.

(DHA)